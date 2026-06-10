EU priprema 21. paket sankcija: Šteta za rusku ekonomiju dostigla 1, triliona dolara

Evropska unija ubrzano priprema novi, 21. paket sankcija protiv Rusije koji će obuhvatiti oko 80 novih pojedinaca i kompanija, potvrdila je visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas. Prema procenama Brisela, dosadašnje restriktivne mere već su koštale Moskvu između 1,2 i 1,5 biliona dolara (eng. trillion).

Evropska komisija je saopštila da dosadašnje sankcije daju ozbiljne rezultate, uspešno odsecaju Rusiju od globalnih tržišta kapitala, drastično usporavaju njenu ekonomiju i stavljaju državni budžet pod ogroman pritisak. Novi paket restriktivnih mera biće usmeren na ključne sektore koji mogu zadati najteži udarac moskovskoj privredi:

Energetika: Dalje sužavanje prostora za ostvarivanje profita od izvoza energenata.

Finansijske usluge i kriptovalute: Zatvaranje preostalih kanala na tržištu kapitala i blokiranje transakcija preko digitalnih imovina.

Trgovina: Dodatna ograničenja na robnu razmenu i protok naprednih tehnologija.

Pored ekonomskih mera, Evropska unija ovog puta uvodi i potpunu zabranu ulaska bivšim ruskim borcima na teritoriju zemalja članica EU.

Nove restrikcije primarno ciljaju subjekte direktno povezane sa ruskim vojno-industrijskim kompleksom, kao i organizacije i pojedince odgovorne za kršenje ljudskih prava i širenje državne propagande.Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas istakla je da cena Putinove vojne operacije raste iz dana u dan, naglašavajući da Zapad mora zadržati strateško strpljenje i kontinuitet u pritiscima.„Naše sankcije nastavljaju snažno da pogađaju i duboko seku. Ciglu po ciglu, mi rušimo temelje ruske ratne ekonomije. Naša doslednost se isplaćuje“, saopšteno je iz Evropske komisije, uz ponovljenu poruku da će Brisel stajati uz Ukrajinu „koliko god to bude potrebno“.

Dok se ruska privreda suočava sa dugoročnim strukturnim posledicama izolacije, Brisel jasno stavlja do znanja da nema nameru da uspori sa uvođenjem novih restrikcija sve dok Moskva ne obustavi ratna dejstva.

Autor: Pink.rs