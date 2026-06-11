POGLEDAJTE JEZIV SNIMAK! Najmanje 7 mrtvih i 17 povređenih u eksploziji u Kini: Hitno pokrenute spasilačke akcije, otvorena istraga!

Sedam ljudi je poginulo, a 17 je povređeno u eksploziji koja se dogodila u četvrtak oko 1.40 časova u okrugu Sing’an, u autonomnoj oblasti Guangsi Džuang na jugu Kine, saopštila je policija Sing’ana.

Nakon incidenta, glavni zvaničnici partijskih komiteta i vlada grada Guilina i okruga Sing’an odmah su otišli na lice mesta i organizovali spasilačke i hitne aktivnosti u koje su bile uključene službe javne bezbednosti, vatrogasci, zdravstvene službe i organi za upravljanje vanrednim situacijama, javlja Global Times.

Nakon četiri kruga operacija potrage i spasavanja, utvrđeno je da je u incidentu poginulo sedam ljudi. Sedamnaest povređenih je prebačeno u bolnicu na lečenje, a niko od njih nije u životnoj opasnosti.

Initial investigations have excluded the gas leak as the cause of the midnight #explosion which killed seven people in Xing’an, #Guilin, SW China’s #Guangxi Zhuang Autonomous Region. https://t.co/HWTSORObLz pic.twitter.com/6DqXU4sLos — ShanghaiEye🚀official (@ShanghaiEye) 11. јун 2026.



Ostale osobe koje su zadobile lakše povrede dobile su medicinsku pomoć i adekvatno su zbrinute, navodi se u saopštenju policije.

Spasilačke operacije na licu mesta i dalje traju.

Preliminarna istraga isključila je gas iz cevovoda i druge slične faktore kao uzrok eksplozije.

Organi javne bezbednosti nastavljaju istragu kako bi utvrdili uzrok incidenta, saopštila je policija Sing’ana.

Autor: D.Bošković