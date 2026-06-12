ODBRANA KREDIBILITETA I SLOBODNE PLOVIDBE: Bolton, Hejli i Pompeo podržali akciju SAD s ciljem zaštite saveznika u Zalivu

Dok američki projektili i borbena avijacija pogađaju ključne vojne i energetske ciljeve unutar Irana, u Sjedinjenim Državama se rasplamsala oštra debata među najvišim političkim i bezbednosnim figurama.

Dok jedni u vojnoj akciji vide šansu za trajno uspostavljanje moći na Bliskom istoku, drugi traže da se pritisak proširi i na globalne sile poput Kine i Rusije.

Snažna podrška, ali i jasna upozorenja predsedniku Donaldu Trampu stigla su od nekih od najuticajnijih republikanskih jastrebova i bivših visokih zvaničnika američke administracije.

Bolton: „Teheran računa na Trampovo oklevanje, Ormuz se ne sme paliti i gasiti kao prekidač“

Bivši savetnik za nacionalnu bezbednost SAD, Džon Bolton, naglasio je da je nasilno otvaranje i osiguravanje Ormuskog prolaza ključno za očuvanje kredibiliteta Vašingtona. Prema njegovim rečima, Sjedinjene Države moraju poslati poruku koja će trajno odvratiti Iran od daljih akcija.

„Nasilno otvaranje Ormuskog prolaza pomoglo bi da se povrati kredibilitet SAD i ponovo uspostavi odvraćanje od iranskih napora da otvaraju i zatvaraju moreuz kao da je prekidač za svetlo. Teheran računa na Trampovo oklevanje da nastavi vojnu aktivnost. Ako se Iranu dopusti da dominira moreuzom, ekonomska budućnost arapskih zemalja Zaliva biće ugrožena, zajedno sa regionalnim mirom i bezbednošću. Odluka je na Trampu“, upozorio je Bolton.

Niki Hejli traži udar na Moskvu i Peking: „Iran će uvek igrati igrice“

Bivša ambasadorka SAD pri Ujedinjenim nacijama, Niki Hejli, javno je podržala odluku o pokretanju vazdušnih udara, ali je odmah ukazala na to da se problem ne može rešiti samo na Bliskom istoku. Ona je prst krivice uperila direktno u partnere Teherana na globalnoj sceni.

„Iran će uvek igrati igrice. Bila je apsolutno ispravna odluka da se danas izvedu udari. Sada hajde da pojačamo pritisak na Kinu i Rusiju zbog njihove uloge u naoružavanju ovog režima i omogućavanju da i dalje kupuje vreme (stall further)“, poručila je Hejlijeva.

Pompeo: Jedina reč koja rešava rat je – pritisak

Bivši državni sekretar Majk Pompeo poslao je direktnu poruku o strategiji koja se mora primeniti kako bi se operacija uspešno okončala. On smatra da Vašington ne sme da se zaustavi samo na kinetičkim (vojnim) udarima.

„Šta je potrebno da se reši rat sa Iranom? Jedna reč: pritisak. Kinetički, ekonomski – svi alati koji su nam na raspolaganju moraju biti raspoređeni da bi se ispunili ciljevi ove operacije i postigla nedvosmislena pobeda za američki narod“, izjavio je Pompeo.

Zajednički imenitelj svih reakcija jeste stav da Iran koristi pregovore isključivo kao paravan za kupovinu vremena, te da se vojni udari CENTCOM-a od 10. juna moraju iskoristiti za potpuno ekonomsko i operativno slamanje Teherana, bez obzira na rizik od širenja konflikta na globalne superesile.