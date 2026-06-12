UJEDINJENI PROTIV PRETNJI: Grupa od 22 zemlje osudila akcije iranskih službi i najavila oštrije mere zaštite

Grupa od 22 države, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama i Ujedinjenim Kraljevstvom, izdala je oštro zajedničko saopštenje u kojem najstrože osuđuje smrtonosne zavere i druge maligne aktivnosti koje Iran sprovodi na teritorijama Evrope, Severne Amerike i Australije.

Potpisnice saopštenja, među kojima se nalaze i zemlje iz našeg regiona poput Albanije i Severne Makedonije, poručile su da stoje ujedinjene u nameri da zaštite svoje države i građane, i uputile jasan zahtev Teheranu: „Islamska Republika Iran mora odmah obustaviti ove akcije.“U tekstu zajedničkog saopštenja direktno se imenuju strukture unutar Irana koje stoje iza ovih operacija. Reč je o Obaveštajnoj organizaciji Islamske revolucionarne garde (IRGC-IO), Kuds snagama (Quds Force), kao i iranskom Ministarstvu obaveštajnih poslova i bezbednosti.

Prema navodima ovih 22 vlada, iranske bezbednosne službe koordinisano napadaju specifične ciljeve na tlu zapadnih zemalja:

„Osuđujemo smrtonosne zavere i druge maligne akcije u Evropi, Severnoj Americi i Australiji od strane iranskih struktura, uključujući one usmerene protiv iranskih disidenata, novinara, kao i jevrejskih i izraelskih zajednica i njihovih interesa.“

Poseban akcenat stavljen je na nedavnu seriju koordinisanih napada širom Evrope. Kako se navodi, reč je o kampanji usmerenoj protiv jevrejskih zajednica, iranskih novinara i interesa SAD, za koju je odgovornost preuzela grupa Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya, a koja se sprovodi uz podršku njihovih posrednika.Zapadni saveznici i partnerske zemlje ukazuju na to da Teheran u realizaciji svojih ciljeva svesno koristi usluge kriminalnih podzemnih mreža u inostranstvu.

„Veza između iranskih bezbednosnih službi i međunarodnih i lokalnih kriminalnih grupa je dugotrajna. Njihovo korišćenje ovih grupa je sramotno i za svaku osudu“, ističe se u saopštenju.Države potpisnice su naglasile da ovakve akcije predstavljaju direktan udar na same temelje međunarodnog prava i bezbednosti.

„Pokušaji ubistava, otmica, uznemiravanja, zastrašivanja ili bilo kojih drugih napada na ljude na našem tlu, podrivaju nacionalni suverenitet i međunarodne norme. Ove akcije moraju odmah prestati.“

Na kraju saopštenja, vlade 22 države pohvalile su dosadašnji rad bezbednosnih službi na suzbijanju ovih aktivnosti i poručile da su zajednički odlučne da preduzmu sve dalje neophodne mere kako bi se ove pretnje trajno zaustavile.