BRUTALAN ODGOVOR TEHERANA! Iran prekinuo pregovore sa SAD, pa doneo radikalnu odluku: Potpuno blokiramo Ormuski moreuz i aktiviramo sve frontove!

Iran obustavlja pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) zbog kontinuirane izraelske ofanzive u Libanu, prenela je iranska agencija Tasnim.

"S obzirom na kontinuirane zločine cionističkog režima u Libanu i s obzirom na to da je primirje u Libanu bio jedan od preduslova za prekid vatre, iranski pregovarački tim obustavlja dijalog i razmenu tekstova putem posrednika" sa SAD, preneo je Tasnim.

Agencija je dodala da je Iran "odlučio da potpuno blokira Ormuski moreuz i aktivira druge frontove, uključujući moreuz Bab-el-Mandab, kako bi kaznio cioniste i njihove pristalice".

Drugi iranski mediji za sada nisu potvrdili tu vest, dok je šef iranske diplomatije Abas Aragči ranije danas rekao da je prekid vatre između Irana i Sjedinjenih Američkih Država (SAD) - nedvosmisleno prekid vatre na svim frontovima, uključujući i Liban.

"Njegovo kršenje na jednom frontu predstavlja kršenje na svim frontovima. SAD i Izrael su odgovorni za posledice svakog kršenja", napisao je Aragči na društvenoj mreži Iks (X).

