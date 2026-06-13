KO JE BIO NINJO GERERO, NAJOPASNIJI MAFIJAŠ LATINSKE AMERIKE? Iz luksuznog zatvora sa zoo-vrtom vladao IMPERIJOM i sejao strah, Tramp ga DOKRAJČIO! (FOTO)

Ko je bio Ninjo Gerero, vođa Tren de Aragva, najveće organizovane kriminalne grupe u Venecueli?

Smatra se jednim od najopasnijih ljudi u Venecueli, Hektor Gerero Flores, poznatiji kao "Ninjo Gerero", bio je vođa Tren de Aragva, najveće organizovane kriminalne grupe u Venecueli i jedne od najozloglašenijih u Latinskoj Americi.

Vodio je svoje kriminalno carstvo iz zatvora Tokoron, koji je transformisao u privatni centar moći i luksuza. Nakon spektakularnog bekstva tokom vojne racije 2023. godine, njegova priča je dostigla konačni epilog.

Američki predsednik Donald Tramp je pre nekoliko sati potvrdio da je ubijen u američkom vazdušnom napadu.

Hektor Rastenford Gerero Flores je rođen i odrastao u Marakaju, glavnom gradu države Aragua u centralnoj Venecueli. Prema javnim evidencijama Vrhovnog suda, ušao je u svet kriminala početkom 2000-ih. Godine 2005. optužen je da je pucao na policajca koji je kasnije preminuo.

Vlasti su ga prvi put uhapsile 2010. godine, kada je bio zatvoren u Tokoronu pod optužbom za trgovinu drogom, ubistvo i pljačku. Međutim, samo dve godine kasnije uspeo je da pobegne i nastavio je kriminalne aktivnosti koje su ga učinile jednim od najtraženijih begunaca u Venecueli.

Ponovo je uhapšen 2013. godine i vraćen u isti zatvor. Godine 2018. osuđen je na 17 godina zatvora zbog ubistva, trgovine drogom, krađe identiteta i posedovanja ratnog oružja, između ostalih optužbi.

Širenje moći iz zatvorskog "odmarališta"

Boravak iza rešetaka nije značio kraj kriminalne karijere "Ninje Gerera", već upravo suprotno. Iz zatvora Tokoron, gradio je svoju moć i postao najvažniji "pran", kako se vođe zatvorskih bandi nazivaju u Venecueli.

Kada je ponovo ušao u zatvor 2013. godine, Tren de Aragua je i dalje bio mala grupa, ograničena na Tokoron. Ali pod njegovim vođstvom, počela je da raste i jača - objasnio je za BBC News Mundo Luis Izkiel, advokat za krivično pravo i profesor kriminologije na Centralnom univerzitetu Venecuele.

Prvo, banda je preuzela kontrolu nad okrugom San Visente u državi Aragua, pretvorivši ga u svoj "kriminalni feud". Zatim se proširila na druge države, dominirajući ilegalnim rudnikom zlata u državi Bolivar i koridorom za trgovinu drogom do Trinidada i Tobaga.

Pod vođstvom Gerera, počeo je proces internacionalizacije bande, prvo prema Kolumbiji, a zatim i u druge latinoameričke zemlje poput Perua, Čilea, Ekvadora, Brazila i Paname, prateći migrantske rute Venecuelanaca. Vremenom, banda je uspostavila prisustvo i u Sjedinjenim Državama. Veruje se da Tren de Aragua danas ima više od četiri hiljade članova.



Prema istraživanju venecuelanske novinarke Rone Riskez, banda je proširila svoje izvore prihoda na portfolio od najmanje 20 zločina, uključujući iznudu, otmicu, pljačku, prevaru, ilegalno vađenje zlata, šverc otpadnog metala, ubistvo, trgovinu drogom i ljudima, pranje novca i prodaju oružja drugim kriminalnim grupama.

Neverovatni luksuz u zatvoru Tokorona

Tokoron nije bio običan zatvor. Pod kontrolom "Ninje Gerero", postao je baza operacija sa neverovatnim luksuzom. Unutar zidina nalazili su se diskoteka, bazen, dečje igralište, kazino, restorani, barovi, pa čak i zoološki vrt sa jaguarima, pumama i nojevima.

Sam Gerero je živeo "kao pravi kralj", kako ga je opisao Umberto Prado, direktor Venecuelanske opservatorije za zatvore (OVP).

"Imao je ceo sprat za sebe, sa svim udobnostima i luksuzom osobe koja nije u zatvoru... Bračni kreveti, plazma televizori, zvučni sistemi. Čak je imao i svog stražara, i niko nije mogao da uđe na taj sprat bez njegove dozvole", objasnio je Prado.

Da bi održao red, Gerero je naplaćivao nedeljni "porez" od oko 15 američkih dolara od ostalih zatvorenika. Oni koji nisu plaćali bili su brutalno kažnjavani, hicima u ruke ili članke, a neki su čak bili i obezglavljeni.

President Donald J. Trump has announced on Truth Social that, at his direction, U.S. Southern Command (SOUTHCOM) has carried out a lethal kinetic strike on Niño Guerrero, the alleged leader of Tren de Argua, in coordination with the Venezuelan authorities. pic.twitter.com/gcKXhm3Viu — OSINTdefender (@sentdefender) 13. јун 2026.

Velika operacija zauzi﻿manja zatvora

U septembru 2023. godine, venecuelanske vlasti pokrenule su veliku operaciju u kojoj je učestvovalo 11.000 vojnika i policajaca kako bi preuzele kontrolu nad zatvorom Tokoron.

Vlada je objavila da je operacija bila uspešna i da je "takozvani bivši Tren de Aragua razbijen". Međutim, ubrzo su se pojavile sumnje da su vođe bande, uključujući Gerera, unapred obaveštene i da su pobegle pre dolaska snaga bezbednosti, navodno kroz mrežu podzemnih tunela.

"Zarobili su one koji nisu pružali otpor. Imamo informacije da su 'pranosi' pobegli nekoliko dana ranije", rekao je Prado. Nakon bekstva, Ministarstvo unutrašnjih poslova Venecuele raspisalo je nagradu za Gerera.

U saopštenju na društvenoj mreži X naveli su: "Vlasti civilne bezbednosti traže Hektora Gerera, poznatog kao 'El Ninjo Gerero', zbog umešanosti u višestruke zločine protiv ljudi i terorizam."

Bekstvo Ninje Gerera izazvalo je uzbunu širom kontinenta. Sjedinjene Države su u februaru 2025. godine označile Trena de Aragu stranom terorističkom organizacijom, a Stejt department je ponudio nagradu do pet miliona dolara za informacije koje bi dovele do njegovog hapšenja.

U decembru 2025. godine, protiv njega je u Njujorku podignuta optužnica za reketiranje, terorizam, uvoz droge i oružja.

Potraga je završena danas, kada je Hektor Gerero Flores ubijen u američkom vazdušnom napadu u Venecueli, izvedenom u koordinaciji sa venecuelanskom vladom.

Predsednik SAD Donald Tramp je sinoć objavio da je Gerero "uspešno ubijen" u "brzom i smrtonosnom kinetičkom udaru".

Autor: D.Bošković