EKSKLUZIVNO SAZNAJEMO! Uhapšen Jotka iz Kruševca: Važi za vođu organizovane kriminalne grupe, pre nekoliko meseci izašao iz zatvora

Prema saznanjima portala Pink.rs kruševačka policija uhapsila je vođu organizovane kriminalne grupe Jotić Zorana poznatog kao Jotka iz Kruševca samo nekoliko meseci nakon njegovog izlaska iz zatvora.

Povodom ovog hapšenja oglasio se i MUP:

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu u saradnji sa tužilaštvima u vom gradu uhapsili su Z.J. (1955) iz Kruševca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ugrožavanje sigurnosti.

On se sumnjiči da je 28. aprila ove godine u jednom gradskom restoranu, pretio šesdesetdvogodišnjem tužiocu Višeg tužilaštva u Kruševcu.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kruševcu osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužiocu.

