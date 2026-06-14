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'RAZGOVOR JE BIO PRILIČNO SADRŽAJAN' Zelenski i Tramp se čuli telefonom

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski i predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp razgovarali su danas telefonom o nizu tema, uključujući diplomatske napore i mogućnosti za postizanje mira u Ukrajini, saopštio je savetnik ukrajinskog predsednika za komunikacije Dmitro Litvin.

Litvin je, kako prenosi Ukrinform, novinarima rekao da je razgovor dvojice lidera trajao između 30 i 35 minuta i da je bio sadržajan.

"Da, razgovarali su. Razgovor je bio prilično sadržajan - o svemu, od rođendanskih čestitki do diplomatije i pitanja rata i mira", rekao je Litvin.

On je dodao da se očekuje da detalji razgovora budu objavljeni naknadno.

Telefonski razgovor održan je na dan kada američki predsednik Donald Tramp proslavlja 80. rođendan, napominje ukrajinska novinska agencija.

Istovremeno, evropski lideri pripremaju se za samit Grupe sedam (G7), koji će naredne sedmice biti održan u Francuskoj, gde nameravaju da sa Trampom razgovaraju o mogućnostima za pokretanje novih mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine.

Prema navodima ukrajinskih izvora, pitanje daljih diplomatskih inicijativa za okončanje sukoba u Ukrajini biće jedna od važnijih tema predstojećih razgovora između evropskih saveznika i američke administracije.

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Autor: Marija Radić

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#Volodimir Zelenski

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