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Snažan zemljotres pogodio Grčku: Jako se zatresao ovaj deo zemlje

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Zemljotres magnitude 5.4 stepeni Rihtera zabeležen je večeras, u 20:17 časova, na području jugoistočne Grčke.

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 36.7494 i dužine 21.6383.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 12.7 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Zemljotres je bio veoma jak i osetio se širom Grčke, a veoma snažno i u Atini.

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Autor: Marija Radić

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