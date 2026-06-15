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GORI VELIKA SVETINJA: Kijevsko-pečerska lavra u plamenu, NATO podigao avione! (FOTO/VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky ||

U talasu snažnih vazdušnih udara koje je Rusija noćas izvela na Ukrajinu, poginulo je devet osoba, dok su desetine ranjene. U napadu na prestonicu Kijev zapaljena je Kijevsko-pečerska lavra iz sredine 11. veka, jedna od najvažnijih pravoslavnih svetinja.

BBC prenosi navode ukrajinskih zvaničnika da su četiri osobe poginule u napadima na Kijev, dok je pet spasilaca izgubilo život pokušavajući da ugase požar izazvan ruskim udarom na Harkov, grad na severoistoku Ukrajine.

Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila je da je u, kako je navela, "brutalnom napadu na naš narod i naše nasleđe" značajno oštećena Saborna crkva uspenja presvete Bogorodice, koja predstavlja centralni deo manastirskog kompleksa Kijevsko-pečerske lavre.

Na snimcima koje su jutros objavili ukrajinski mediji vidi se da vatra i dalje gori, a gust dim se diže iznad pravoslavne svetinje.

U napadima dronova i raketa zapaljene su zgrade i automobili, a više od 140.000 ljudi u glavnom gradu Ukrajine je bez struje - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Upozorenje na vazdušne napade jutros je na snazi u većem delu Ukrajine. U udarima u Kijevu, gde je nekoliko stambenih zgrada bilo među metama, ranjeno je najmanje 23 ljudi, dok je pet osoba ranjeno u Harkovu.

Hitno ćemo pokrenuti sve relevantne procedure u okviru UNESKO i svih drugih međunarodnih mehanizama i zahtevaćemo hitne i adekvatne odgovore na ovo državno varvarstvo - napisao je na društvenoj mreži X Andrij Sibiha, ukrajinski ministar spoljnih poslova, misleći na napad na Kijevsko-pečersku lavru.

Poljska, članica NATO i sused Ukrajine, objavila je da je podigla borbene avione i stavila sisteme protivvazdušne odbrane na kopnu u stanje pripravnosti kao "preventivni" odgovor na napade Rusije.

Ovi vazdušni udari dolaze uoči ovonedeljnog samita G7 u Francuskoj, gde će rat u Ukrajini biti na dnevnom redu. Napad se dogodio nekoliko sati nakon sinoćnjeg telefonskog razgovora predsednika Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa.

Foto: Tanjug AP/Efrem Lukatsky

U saopštenju za javnost iz kabineta Zelenskog navedeno je da je on "obavestio Donalda Trampa o najnovijim dešavanjima na bojnom polju i o tome da je pozicija Ukrajine ojačana".

Sa druge strane, ruski zvaničnici navode da je u noćašnjem napadu ukrajinskog drona na grad Tula, južno od Moskve, poginulo troje ljudi i ranjene tri osobe, uključujući jednogodišnje dete.

Autor: D.S.

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