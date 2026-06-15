GORI VELIKA SVETINJA: Kijevsko-pečerska lavra u plamenu, NATO podigao avione! (FOTO/VIDEO)

U talasu snažnih vazdušnih udara koje je Rusija noćas izvela na Ukrajinu, poginulo je devet osoba, dok su desetine ranjene. U napadu na prestonicu Kijev zapaljena je Kijevsko-pečerska lavra iz sredine 11. veka, jedna od najvažnijih pravoslavnih svetinja.

BBC prenosi navode ukrajinskih zvaničnika da su četiri osobe poginule u napadima na Kijev, dok je pet spasilaca izgubilo život pokušavajući da ugase požar izazvan ruskim udarom na Harkov, grad na severoistoku Ukrajine.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko objavila je da je u, kako je navela, "brutalnom napadu na naš narod i naše nasleđe" značajno oštećena Saborna crkva uspenja presvete Bogorodice, koja predstavlja centralni deo manastirskog kompleksa Kijevsko-pečerske lavre.

Right now, as Russians continue to strike #Kyiv with over a dozen of ballistic missiles, the Dormition Cathedral of Kyiv‑Pechersk Lavra — a UNESCO World Heritage site and priceless cultural landmark — has been struck and is burning.

A brutal assault on our people and our… pic.twitter.com/JfG2IjUWOD — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) 14. јун 2026.

Na snimcima koje su jutros objavili ukrajinski mediji vidi se da vatra i dalje gori, a gust dim se diže iznad pravoslavne svetinje.

U napadima dronova i raketa zapaljene su zgrade i automobili, a više od 140.000 ljudi u glavnom gradu Ukrajine je bez struje - saopštio je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko.

Upozorenje na vazdušne napade jutros je na snazi u većem delu Ukrajine. U udarima u Kijevu, gde je nekoliko stambenih zgrada bilo među metama, ranjeno je najmanje 23 ljudi, dok je pet osoba ranjeno u Harkovu.

Hitno ćemo pokrenuti sve relevantne procedure u okviru UNESKO i svih drugih međunarodnih mehanizama i zahtevaćemo hitne i adekvatne odgovore na ovo državno varvarstvo - napisao je na društvenoj mreži X Andrij Sibiha, ukrajinski ministar spoljnih poslova, misleći na napad na Kijevsko-pečersku lavru.

Poljska, članica NATO i sused Ukrajine, objavila je da je podigla borbene avione i stavila sisteme protivvazdušne odbrane na kopnu u stanje pripravnosti kao "preventivni" odgovor na napade Rusije.

Ovi vazdušni udari dolaze uoči ovonedeljnog samita G7 u Francuskoj, gde će rat u Ukrajini biti na dnevnom redu. Napad se dogodio nekoliko sati nakon sinoćnjeg telefonskog razgovora predsednika Volodimira Zelenskog i američkog predsednika Donalda Trampa.

U saopštenju za javnost iz kabineta Zelenskog navedeno je da je on "obavestio Donalda Trampa o najnovijim dešavanjima na bojnom polju i o tome da je pozicija Ukrajine ojačana".

Sa druge strane, ruski zvaničnici navode da je u noćašnjem napadu ukrajinskog drona na grad Tula, južno od Moskve, poginulo troje ljudi i ranjene tri osobe, uključujući jednogodišnje dete.

Autor: D.S.