IZRAEL OTKAZAO VELIKI NAPAD NA IRAN: Premijer Benjamin Netanjahu zaustavio operaciju sat vremena pre poletanja

Komandant izraelskog ratnog vazduhoplovstva general-major Omer Tišler saopštio je danas, u pismu koje je uputio vojnicima, da je prošle nedelje otkazan veliki talas vazdušnih udara na Iran.

Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je prošle nedelje gađalo više ciljeva u Iranu, kao odgovor na to što je prethodno Iran ispalio rakete na Izrael, prenosi Tajms of Izrael.

"Paralelno sa odbrambenom borbom, Ratno vazduhoplovstvo je pokrenulo ofanzivu 1.500 kilometara od kuće. U roku od nekoliko sati, pogođeno je na desetine ciljeva u Iranu, značajno je oštećen iranski sistem protivvazdušne odbrane i pogođene su dodatne komponente režima", kazao je Tišler u pismu vojnicima.

On je naveo da veća operacija, koja je tada bila planirana, nije sprovedena. Tišler je kazao da je do popodneva 8. juna "celokupno ratno vazduhoplovstvo bilo spremno za poletanje" za napad na "stotine ciljeva u srcu Irana". Prema njegovim rečima, izraelski napad je zaustavljen "samo sat vremena pre polaska u borbu".

Dodao je da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu otkazao napad, nakon što mu je američki predsednik Donald Tramp naložio da ne eskalira sukob sa Iranom.

Autor: D.S.