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Tragedija na Eviji: Devojka umrla nakon što ju je izujedala osa

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Devojka (21) preminula je juče u Grčkoj, na Eviji, nakon što ju je ujela osa!

Devojka je juče dovedena u Dom zdravlja u Psahni, a prema navodima medija, bila je bez svesti.

Kako su rekli članovi njene porodice, devojku je neposredno pre nego što se srušila navodno ubola osa. Lekari Doma zdravlja odmah su započeli višesatne pokušaje reanimacije, primenjujući sve predviđene medicinske protokole, ali uprkos naporima nisu uspeli da je vrate u život.

Prema dostupnim informacijama, 21-godišnjakinja je u zdravstvenu ustanovu stigla u izuzetno teškom stanju.

Ovaj slučaj izazvao je veliku uznemirenost među članovima porodice, ali i među osobljem Doma zdravlja, zbog čega je na lice mesta pozvana i policija.

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Nakon toga, njeno telo je prebačeno u bolnicu u Halkidi, gde će biti sprovedene predviđene procedure.

Tačan uzrok smrti biće utvrđen obdukcijom.

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Autor: Marija Radić

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