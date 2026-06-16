AKTUELNO

Svet

Fon der Lajen nakon susreta sa Zelenskim: Situacija se za Ukrajinu menja na bolje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović/Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas, nakon susreta sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na samitu G7 u Francuskoj, da se situacija za Ukrajinu menja na bolje, i da je ova godina "veoma drugačija od 2025".

"Plima se okreće za Ukrajinu. Situacija u 2026. godini je veoma drugačija od 2025. godine. Ukrajina hrabro drži prvu liniju fronta. Zamor Rusije se otvoreno vidi. To je vreme da udvostručimo našu podršku. Sa prvom isplatom kredita EU od 90 milijardi evra. Sa zimskim paketom za podršku Ukrajini kasnije tokom godine", rekla je Fon der Lajen u objavi na platformi X.

Fon der Lajen je, uz fotografije susreta sa Zelenskim tokom samita G7 u Evijan le Benu, i fotografije na kojoj se Zelenski vidi kako sedi za istim stolom sa američkim i francuskom predsednikom Donaldom Trampom i Emanuelom Makronom, rekla da "G7 podržava jaku i suverenu Ukrajinu".

pročitajte još

SKANDAL NA MUNDIJALU: Iranci hitno proterani iz Amerike – Ovo je katastrofa, ugnjetavaju nas!

Autor: Marija Radić

#Ukrajina

#Ursula fon der Lajen

#Volodimir Zelenski

#situacija

POVEZANE VESTI

Svet

FON DER LAJEN 'ZBRISALA'?Evropska komisija: Neće se sastati u Davosu

Svet

Fon der Lajen: Kina de fakto omogućava rusku ratnu ekonomiju

Svet

Fon der Lajen: EU će nastaviti da podržava Ukrajinu, snakcije nanose štetu ekonomiji Rusije

Svet

STIGLA REAKCIJA IZ EVROPSKE UNIJE: Oglasila se Ursula fon der Lajen o primirju na Bliskom istoku

Svet

Fon der Lajen: Vojno-industrijski kompleks Ukrajine treba da je deo industrije EU

Svet

FON DER LAJEN NUDI REŠENJE Izuzeće iz carina na svu industrijsku robu