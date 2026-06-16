ISTORIJSKI SKOK MILIJARDERA: Bogatstvo najbogatijih poraslo za 336 milijardi dolara u jednom danu, Mask 'pokorio' berzu!

Svetska ekonomska elita zabeležila je neverovatan rast – bogatstvo 500 najbogatijih ljudi na planeti uvećalo se za rekordnih 336 milijardi dolara u samo jednom danu. Prema najnovijim podacima Blumbergovog indeksa milijardera, njihova zajednička imovina sada iznosi impozantnih 13,3 biliona dolara.

Ilon Mask: Rast bez presedana

Prvi bilioner sveta, Ilon Mask, ponovo je pomerio granice. Njegovo bogatstvo skočilo je za više od 10 odsto, dostigavši neverovatnih 1,27 biliona dolara.

SpejsEks faktor: Uspeh kompanije SpejsEks na berzi, čija je vrednost skočila za 20 odsto uz ogromnu potražnju malih investitora, donela je Masku dodatnih 164 milijarde dolara.

Dnevni rekord: Ovaj skok je gotovo jednak ukupnom rastu bogatstva svih ostalih 499 ljudi na listi, što predstavlja jedan od najvećih dnevnih dobitaka u istoriji finansija.

Zašto tržišta "divljaju"?

Optimističan sentiment na svetskim berzama, koji je pogurao Dau Džons do rekordnog nivoa, a Nasdak-100 i MSCI World Index doveo do istorijskih maksimuma, potaknut je sa dva ključna faktora:

Diplomatski pomak: Privremeni dogovor između SAD i Irana o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza smanjio je globalne tenzije.

Berzanski optimizam: Spektakularan izlazak kompanije SpejsEks na berzu podigao je poverenje investitora u tehnološki sektor.

Sve veći jaz unutar "kluba milijardera"

Podaci Blumberga otkrivaju i produbljivanje nejednakosti unutar same elite. Prvih 50 najimućnijih sada kontroliše 6,5 biliona dolara, što je gotovo jednako sumi koju poseduje preostalih 450 ljudi sa liste (6,8 biliona dolara). Takođe, ulazak na indeks milijardera nikada nije bio teži – prag za poslednjih 12 mesta na listi sada iznosi visokih 7,9 milijardi dolara.

Autor: D.S.