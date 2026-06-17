IMA MRTVIH: Avion kompanije poznatog milijardera se ZAPALIO I PAO na auto-put! Prolaznici razbijali prozore letelice da izvuku preživele (VIDEO)

Poslovni mlazni avion srušio se sinoć na autoput u Laredu u američkoj saveznoj državi Teksas i zapalio se, pri čemu je stradala jedna osoba i nastao haos dok su ljudi napuštali svoja automobile i pokušavali da razbiju prozor letelice i izvuku putnike.

- U avionu je bilo šest ljudi kada se srušio na autoputu Petlja 20 negde iza 22 sata - rekao je Hose Baeza, istražitelj policijske uprave Lareda, prenosi AP.

Agencija navodi da nije jasno da li je osoba koja je preminula bila u avionu ili na autoputu, a pet policajaca je prevezeno u bolnicu zbog udisanja dima.

Avion je bio "Cesna sitjuejšen letitjud" sa dva mlazna motora, a poleteo je sa međunarodnog aerodroma Los Kabos u Meksiku u 18.19 sati.

El desplome de jet privado pequeño Cessna Citation, matrícula N523QS, en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas movilizó a autoridades y rescatistas, que rompieron ventanas de aeronave en llamas para rescatar heridos a ocupantes y trasladarlos a un hospital, según informe oficial. pic.twitter.com/z7tdpa7ftL — Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) 17. јун 2026.

Nije jasno šta je uzrokovalo pad kada je avion stigao do Lareda, na oko 225 kilometara jugozapadno od San Antonija.

Video objavljen na društvenim mrežama prikazuje avion prevrnut na bok, nakon udara u barijeru na autoputu, a rep je otkinut od trupa letelice.

Zajra Garza, kozmetičarka koja je vozila kolege kući, naišla je na mesto nesreće i počela je da snima video dok se približavala, a zatim je zaustavila svoje vozilo preko puta oštećenog aviona koji je bio u plamenu.

Videla je nekoga u avionu kako pokušava da razbije prozor kokpita kako bi se se spasio, a ubrzo su ljudi izašli iz svojih automobila i pokušavali da razbiju prozor spolja.

Muž iskočio da pomogne, kozmetičarka snimala

Garzin muž je iskočio iz vozila da pomogne, a Garza je tada videla kako se vrata aviona otvaraju.

Ona je rekla da su tri osobe koje su izgledale kao tinejdžeri istrčale napolje, a za njima je izašao neko ko je izgledao kao pilot.

Drugi član posade pokušao je da izvuče osobu koja je delovala da je bez svesti.

- Bilo je kao u filmu. Bila sam u šoku. Ono što me je brinulo bio je požar. Bila sam zabrinuta da bi moglo da eksplodira u svakom trenutku - navela je ona.

Firma u vlasništu Bafetovog "Berkšajr Hetaveja"

Kompanija "Netdžets je saopštila da je u nesreći učestvovao jedan od njihovih aviona i da sarađuju sa vlastima.

Ova firma je u vlasništvu kompanije "Berkšajr Hetavej" čuvenog milijardera Vorena Bafeta i ona omogućava ljudima da kupe delimično vlasništvo u privatnim avionima kojima lete.

Autor: Iva Besarabić