Ključne poruke Zelenskog sa samita G7: Pregovori pre zime, američki PVO sistemi i hitan prijem u Evropsku uniju

Tokom samita lidera grupe G7 u Francuskoj, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izneo je ključne geopolitičke i ekonomske zahteve Kijeva u intervjuu za agenciju Rojters. Zelenski je naglasio da među liderima najrazvijenijih zemalja sveta vlada potpuni konsenzus oko činjenice da ruski predsednik Vladimir Putin nema nameru da zaustavi rat, zbog čega je neophodno dodatno pojačati pritisak na Moskvu. On je pozvao saveznike da direktno ciljaju ruski bankarski sektor i vojnu industriju, koji već uveliko funkcionišu i van granica same Rusije.

Jedan od najvažnijih diplomatskih uspeha Kijeva na ovom samitu jeste pozitivan odgovor američkog predsednika Donalda Trampa na zahtev Ukrajine za dobijanje licenci za proizvodnju antibalističkih sistema i projektila u ukrajinskim pogonima. Timovi dveju zemalja već otpočinju rad na ovom pitanju, a Zelenski je istovremeno apelovao i na evropske partnere da ubrzaju i stimulišu raspoređivanje proizvodnje antibalističkih sistema širom Evrope.S obzirom na to da se ratu ne nazire brzi kraj, lideri G7 usaglasili su podršku specijalnom „zimskom paketu“ za Ukrajinu. Ovaj paket će obezbediti stabilne isporuke dizela, gasa i benzina u slučaju kritičnih nestašica tokom predstojeće zime, što je direktna reakcija na ruske udare na ukrajinsku energetsku mrežu.

Pored energetske bezbednosti, dogovoreni su i konkretni koraci u obnovi kritičnih objekata. Francuska će aktivno učestvovati u rekonstrukciji zaštitnog sarkofaga u nuklearnoj elektrani Černobilj koji je oštećen nakon ruskih udara, dok će Švajcarska pružiti finansijsku i tehničku pomoć u obnovi uništenih objekata Kijevo-pečerske lavre, koja se našla na meti agresora.Ukrajinski predsednik je postavio jasne vremenske okvire za potencijalno diplomatsko rešenje, istakavši da bi pregovori sa Rusijom morali da se održe pre nastupanja zime. Kao potencijalne lokacije za ove razgovore Zelenski je naveo neutralne teritorije, odnosno treće zemlje poput Švajcarske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država ili država Bliskog istoka.

Paralelno sa diplomatskim manevrima, Kijev zahteva ekspresan prijem u punopravno članstvo Evropske unije. Zelenski je upozorio lidere G7 da vremena za birokratska odlaganja nema, jer ukoliko se pristupanje ne realizuje u najkraćem roku, Moskva će sasvim sigurno pronaći način i mehanizme da trajno blokira ukrajinski put ka evropskoj porodici naroda.

Autor: Iva Besarabić