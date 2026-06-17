AVION SE SRUŠIO NA AUTO-PUT: Ljudi razbijali prozore da bi spasili putnike, ima poginulih (VIDEO)

Privatni mlaznjak srušio se na auto-put u Teksasu, jedna osoba je poginula, a petoro putnika je preživelo.

Desetak prolaznika i pripadnika hitnih službi pomoglo je danas putnicima zarobljenim u privatnom mlaznjaku koji se srušio na auto-put u Teksasu.

Prijavljeni tehnički problemi pre pada

Avion je leteo iz meksičkog grada Los Kabosa ka Ostinu u Teksasu. Direktor aerodroma u Laredu Gilberto Sančez izjavio je za Njujork tajms da je letelica prijavila ozbiljne mehaničke probleme.

Tokom pada avion je udario u jedno vozilo na auto-putu, potvrdio je istražitelj policije Laredo Hose Baeza, uz napomenu da nije jasno koji deo letelice je pogodio vozilo.

Jedna žrtva, petoro preživelo

U avionu je bilo šest osoba. Policija je saopštila da je jedna osoba poginula, dok je petoro preživelih prevezeno u bolnicu i nalaze se u stabilnom stanju.

Identitet poginule osobe još nije objavljen.

A NetJets Cessna 680 Citation Latitude crashes on a highway while making an emergency landing to Laredo International Airport, Texas.



The crash was reported around 10 p.m. It was not immediately clear how many people were on board or their condition. Nobody on the highway was… pic.twitter.com/xNfM9b4iYO — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) 17. јун 2026.

Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se gust dim i vatra koja je zahvatila olupinu.

Baeza je naveo da je i nekoliko pripadnika hitnih službi zatražilo pomoć zbog udisanja dima.

Nesreća se dogodila u blizini aerodroma Laredo, oko 240 kilometara jugozapadno od San Antonija.

Zbog pada aviona zatvoren je auto-put Loop 20, a vlasti navode da će saobraćaj verovatno ostati obustavljen i tokom narednog dana.

U istragu su uključeni FBI i Nacionalni odbor za bezbednost saobraćaja (NTSB).

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Autor: Pink.rs