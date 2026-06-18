TRAMP I MAKRON PROŠETALI ZLATNIM VERSAJEM! Zašto je poziv američkom predsedniku u raskošnu istorijsku palatu bio je PUN POGODAK za francuskog lidera? (FOTO)

Ukus američkog predsednika za raskoš u potpunosti je zadovoljen u palati koja je ugostila Putina, kralja Čarlsa i Džona F. Kenedija

Za američkog predsednika, Donalda Trampa koji se poredi sa kraljem i koji je Ovalni kabinet preuredio zlatnim detaljima i ukrasima, Versaj je delovao kao idealno mesto za svečanu večeru, piše britanski "Gardijan".

Donald Tramp je rekao da je jedan od ključnih razloga zbog kojih je prihvatio poziv Emanuela Makrona na večeru u spektakularnoj Palati Versaj bio taj što se ne radi o "pozlati", već o "pravom zlatu".

Palata, smeštena na imanju većem od 800 hektara zapadno od Pariza, sa svojih 2.300 prostorija predstavlja i istorijsko sedište kraljevske moći i simbol Francuske revolucije.

Versaj su posetili Kenedi, Putin, kralj Čarls III

Jedno od najvećih dostignuća umetnosti 17. veka projektovano je kao arhitektonsko oličenje kralja Sunca, Luja XIV. U njoj je živeo i njegov pra-pra-praunuk, Luj XVI, kada je Marš žena na Versaj 1789. godine označio početak kraja francuske monarhije.

Od svih savremenih francuskih predsednika, Makron je najviše koristio Versaj kao simbol francuskog luksuza, moći i diplomatije. Godine 2017. ugostio je Vladimira Putina, vozeći ga električnim golf-vozilom kroz dvorske vrtove i održavši zajedničku konferenciju za medije u galeriji istorijskih ratnih slika.

Godine 2023. ugostio je kralja Čarlsa III u čuvenoj Dvorani ogledala, a palatu redovno koristi kao mesto za investicione samite.

Tramp je obišao najvažnije prostorije palate pre nego što je seo na večeru u Donjoj galeriji, koja izlazi na terasu s pogledom na vrtove. Sto je bio postavljen među brojnim skulpturama koje je naručio sam kralj Sunce.

Retkost je da američki predsednik bude primljen u Versaj kao glavni počasni gost, bez prisustva drugih stranih lidera. Među istaknutim ličnostima kojima je ukazana ta čast bio je i Džon F. Kenedi, koji je 1961. godine prisustvovao državnoj večeri u palati.

Autor: Iva Besarabić