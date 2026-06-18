Kako je Laura Loomer okrenula ploču protiv moskovske propagandne mašinerije

U iznenađujućem ideološkom zaokretu koji je uzdrmao alternativnu medijsku scenu, uticajna MAGA komentatorka i voditeljka emisije Loomer Unleashed, Laura Loomer, javno je istupila protiv uobičajenih stavova o nemešanju u rusko-ukrajinski sukob.

Obraćajući se svojoj milionskoj publici, Loomer je uputila oštro i neočekivano priznanje: „Mislim da sam nasela na rusku propagandu. Dozvolite mi da objasnim…“Glavni okidač za javni zaokret Laure Loomer proističe iz dublje analize globalnih geopolitičkih partnerstava Vladimira Putina. Umesto da Rusiju posmatra kao zaštitnika tradicionalnih zapadnih ili hrišćanskih vrednosti, Loomer upozorava da Kremlj aktivno stvara opasnu međunarodnu koaliciju.

„Vladimir Putin i njegovi muslimanski saveznici proglasili su muslimansko-pravoslavni džihad“, izjavila je Loomer. „Prvo, Rusija napada Ukrajinu. Ali šta sledi ako Rusija uspešno nametne ovaj 'muslimansko-pravoslavni' savez na globalnom nivou? Nagoveštaj: Ništa dobro…“

Loomer tvrdi da saradnjom sa militantnim islamskim frakcijama i autoritarnim režimima, Rusija efikasno koristi ova partnerstva za ciljanje i urušavanje suverenih hrišćanskih i jevrejskih zajednica. Za nju, ovo saznanje pomera Rusiju sa pozicije dalekog evropskog problema u direktnog, civilizacijskog protivnika.

„Ako Rusija pomaže militantnom islamu da preuzme hrišćanske i jevrejske zajednice, onda je Rusija protivnik svima koji ne žele da žive pod okupacijom islamskih džihadista“, istakla je ona, upozoravajući svoje gledaoce da razmislle o tome koga bi sledećeg mogli napasti „militantni džihadisti koji se kunu na vernost Putinu“.Zaokret ove voditeljke postao je još intenzivniji nakon što se i sama našla na meti medijskog aparata pod kontrolom Rusije, tačnije mreže RT (Russia Today). Nakon što je primetila da ova mreža aktivno seče i manipuliše njenim sadržajem kako bi poslužila spoljnopolitičkim ciljevima, Loomer je uzvratila udarac onome što je identifikovala kao školski primer operacije stranog uticaja.

„Eto na šta ruski državni mediji troše svoje vreme i resurse – na isecanje mojih snimaka“, izjavila je Loomer. „Morate biti slepi da ne biste videli ovu rusku propagandu i rusku operaciju uticaja onakvom kakva jeste.“

Glavna prekretnica za nju bila je spoznaja o duboko ukorenjenim predrasudama unutar zvaničnih poruka iz Moskve. Dok se Rusija uveliko oslanja na narativ da je njena invazija neophodan napor za „denacifikaciju“ Ukrajine, Loomer tvrdi da je istina potpuno suprotna. Ona ističe da ruski mediji rutinski pojačavaju anti-jevrejsku retoriku i ekstremne elemente pod maskom anticionizma ili antizapadne politike.

„Mislila sam da se radi samo o 'Izraelu'? O, 'Jevreji gube'. Da, ti ljudi su oduvek bili antijevrejski nastrojeni. To nema nikakve veze sa Izraelom. Oni samo žele da američka politika bude uperena protiv Jevreja“, detaljno je objasnila Loomer. „Jedini nacisti koje ja vidim su nacisti koje Rusija neprestano promoviše na svojim državnim medijima.“ Ono što kampanju Laure Loomer protiv propagande čini jedinstvenom jeste način na koji ona formira prepoznatljivu poziciju unutar pokreta „America First“ (Amerika na prvom mestu). Ona naglašava da konzervativci ne moraju da biraju između podrške milijardama dolara vrednim paketima strane pomoći i slepog praćenja Vladimira Putina.

Prema njenim rečima, postoji srednji put — onaj u kojem nezavisni mediji mogu da čuvaju novac američkih poreskih obveznika, dok istovremeno agresivno označavaju Moskvu kao neprijateljskog stranog aktera. „Možete se protiviti slanju novca poreskih obveznika u Ukrajinu i istovremeno prozivati varvarski savez Rusije sa džihadistima.“ rekla je Lumer i dodala „Ne morate da branite Rusiju.“ Koristeći svoju platformu da razbije načine na koje strane države manipulišu američkim unutrašnjim diskursom, Loomer aktivno uči milione svojih gledalaca kako da prepoznaju suptilnu arhitekturu državne medijske manipulacije.



Autor: Iva Besarabić