Makron izjavio: Da sam služio vojni rok, izabrao bih pešadiju

Francuski predsednik Emanuel Makron izjavio je danas da bi, da je služio vojni rok, izabrao pešadiju kao rod vojske.

Makron je to izjavio tokom ceremonije obeležavanja godišnjice istorijskog poziva generala Šarla de Gola na otpor nacističkoj Nemačkoj u Drugom svetskom ratu u memorijalnom kompleksu Mon Valerijen tokom razgovora sa građanima, kada ga je jedan od prisutnih upitao da li žali što nije služio vojni rok, preneo je Figaro.

Makron je, odgovarajući na to pitanje, rekao da pripada prvoj generaciji Francuza koja nije bila obavezna da služi vojni rok.

Na pitanje koji bi rod vojske izabrao da je imao tu mogućnost, predsednik je, kako je preneo Figaro, "bez oklevanja" odgovorio da bi izabrao pešadiju.

Govoreći o ukidanju obaveznog služenja vojnog roka 1996. godine, Makron je ocenio da ta odluka nije bila greška i da je francuskim oružanim snagama bila potrebna profesionalizacija.

Istakao je, međutim, da je ukidanje vojnog roka uklonilo jedan od važnih elemenata koji su doprinosili nacionalnom jedinstvu.

Makron je ponovio da Francuska planira jačanje rezervnog sastava i razvoj novog modela dobrovoljne nacionalne službe, ocenjujući da će takav sistem biti adekvatan odgovor na savremene bezbednosne izazove.

Autor: Marija Radić