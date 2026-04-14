'OD 1. MARTA DA KRENEMO U VOJNI ROK' Vučić: Mladići će steći životne navike, više odgovornosti i ozbiljnosti

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da je realno da se krenem od 1. marta u vojni rok.

- Mislim da je realno da se sve obaveze završe, da se sa tim regrutnim listovima krene septembar, oktobar, a da krenemo od 1. marta u vojni rok. Kada govorite vojni rok, nije kao što smo mi služili godinu dana, ovo je sada 75 dana, dečija igra u odnosu na 365 dana, ali će mladići steći neke nove navike, steći više odgovornosti, ozbiljnosti, razumeti šta je država, steći životne navike koje će mnogo da im znače u budućnosti. A država će biti mnogo snažnija. Mi ćemo posebno podsticati izgradnju vojnih centara i obnovu kasarni u pograničnim delovima, od Sombora do Pirota – kazao je predsednik na obeležavanju Dana Odreda vojne policije za specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić".

Autor: D.Bošković