Bela kuća: Vens odložio put u Švajcarsku zbog pregovora

Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens odložio je planirano putovanje u Švajcarsku gde bi trebalo da budu održani razgovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, saopštila je Bela kuća.

Kako je preneo Akisos, prema navodima administracije, razlog za promenu planova su logistički izazovi, a Vens je na konferenciji za novinare rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima.

"Američka delegacija je bila spremna da ode čim se ukaže prva prilika. Ali logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva", navela je Bela kuća i dodala da se očekuje skori početak tehničkih razgovora.

Iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei ovlastio je iranske pregovarače da vode direktne razgovore sa SAD, uz poruku da to ne predstavlja prihvatanje stavova Vašingtona.

Predsednik iranskog parlamenta Mohamed Bager Kalibaf potom je saopštio da će pregovarački tim poštovati iranske "crvene linije", ne pominjući eventualne promene u planovima za sastanak.

Američki zvaničnici smatraju da bi neizvesnost oko razgovora mogla da bude povezana sa tenzijama u Libanu.

Izraelska vojska je ranije tokom dana izvela napad na jugu Libana u kojem su poginule četiri osobe, dok su kasnije izbili intenzivni sukobi između izraelskih snaga i Hezbolaha.

Predsednik SAD Donald Tramp poručio je da su SAD posvećene miru i pozvao sve strane da omoguće nesmetano održavanje pregovora.

"Očekujemo potpuni prekid vatre na svim frontovima, uključujući Liban, Hezbolah i Izrael", naveo je Tramp.

Predsednik libanskog parlamenta Nabih Beri saopštio je da Liban i Hezbolah ostaju posvećeni prekidu vatre, pod uslovom da ga se Izrael u potpunosti pridržava.

Izraelski ambasador u Vašingtonu Jehiel Lajter poručio je da Izrael ostaje privržen sporazumu o prekidu vatre sa Libanom, ali da zadržava pravo da odgovori na napade i ukloni pretnje po svoju bezbednost.

Autor: D.B.