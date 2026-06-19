Došla po ćerkicu u vrtić, vaspitači rekli da dete nije tu, ubrzo se čuo jeziv krik: Lekari nisu mogli ništa...

Na zadnjem sedištu crnog automobila "Kia XCeed" nalazilo se dečje sedište krem boje. Na naslonu za glavu bilo je okačeno ogledalce, kako bi majka (44) tokom vožnje mogla da vidi svoju malu ćerku. Ali ta žena više nikada neće pogledati svoje 20-mesečno dete u lice. Ostavila ga je u pregrejanom automobilu. Dete je umrlo dok je majka, kako se navodi, bila na poslu.

Dan nakon užasne tragedije u Šorndorfu u Nemačkoj, sve je više indikacija da žena nije namerno postupila tako. Činjenica je da je majka ujutru parkirala ispred vrtića i susedne hale. Izašla je iz vozila i, prema informacijama lista BILD, otišla na posao. Svoje dete, staro oko 20 meseci, nije predala u vrtić. Ostalo je u auto-sedištu na zadnjem sedištu.

"Trenutno smatramo da je žena zaboravila dete", rekao je portparol policije.

Sati su prolazili, a rastuće temperature dodatno su zagrevale crni automobil. Dok su se u obližnjem sportskom parku deca igrala i bacala lopte, devojčica je umrla od posledica toplotnog udara. Prolaznici nisu mogli da je vide zbog zatamnjenih stakala. Dete je satima i satima ostalo samo u pregrejanom automobilu...



Tek oko 15 časova, prema informacijama BILD-a, majka se vratila po dete u vrtić. Kada ga nije našla, navodno je shvatila strašnu grešku i u panici otrčala do automobila, gde je pronašla beživotno telo.

"Iako su hitno započete reanimacione mere, dete je preminulo na licu mesta", rekli su iz policije.

U to vreme na parkingu je bilo oko 28 stepeni.

Forenzički uviđaj na vozilu je završen. Dan nakon tragedije automobil i dalje stoji na parkingu. Na suvozačkom sedištu ostali su sveske, papiri i plastična kutija sa testeninom - verovatno ručak za dete.

Protiv majke se vodi istraga zbog sumnje na nesavesno ubistvo. Za sada se nije izjasnila o optužbama i angažovala je advokata. Obdukcija deteta je naložena.

Autor: Iva Besarabić Pink.rs/