UZNEMIRUJUĆI SNIMAK! Likvidiran vođa moćnog narko-kartela: Klinci ga čekali s cvećem i plišanim medama, a onda ga jedan od njih OVERIO u glavu naočigled DECE (VIDEO)

Ekvadorski državljanin, za kog policija tvrdi da je predvodio frakciju jedne od najstrašnijih kriminalnih bandi u zemlji, ubijen je vatrenim oružjem dok je izlazio sa aerodroma u Gvajakilu, najvećem gradu Ekvadora.

Sigurnosne kamere prikazuju dvojicu mladića koji čekaju ispred dolaznog terminala, držeći plišane igračke i cveće, pre nego što jedan od njih prilazi žrtvi, izvlači pištolj iz iza plišanog medvedića i puca mu iz neposredne blizine.

Policija je privela dvojicu tinejdžera u vezi sa ovim zločinom, koji je poslednji u nizu nasilja bandi koje potresa zemlju.

🔴 ¿Cómo pasó Migración?



En el video se observa a Carlos Alberto Suástegui Villanueva, señalado por el ministro @JohnReimberg como cabecilla de Los Águilas y Objetivo Criminal Priorizado, saliendo de arribos internacionales con una maleta segundos antes de ser asesinado en el… pic.twitter.com/KJYvzE78la — VCRNoticias (@VCRNoticias) 18. јун 2026.

Ovo ubistvo dogodilo se samo dan nakon što je predsednik Ekvadora proglasio novo vanredno stanje u 10 provincija, uključujući i Guajas, gde se napad i dogodio.

Ministar unutrašnjih poslova Ekvadora, Džon Rajmberg, identifikovao je žrtvu kao 39-godišnjeg Karlosa Alberta Suastegija Viljanuevu, za kog je rekao da je bio vođa bande "Los Aguilas" u El Trijunfu, oblasti istočno od Gvajakila.

Banda "Los Aguilas", koju je predsednik Ekvadora, Danijel Noboa 2024. godine označio kao "terorističku organizaciju", optužena je za snažnu umešanost u trgovinu drogom i iznude.

Carlos Alberto Suástegui Villanueva acababa de regresar de Punta Cana cuando fue atacado en el aeropuerto de Guayaquil.



El señalado cabecilla de Los Águilas había salido de Ecuador el pasado 12 de junio y, según información preliminar, habría viajado acompañado de una mujer.



Al… pic.twitter.com/WaF1x4pPif — Contraplano (@ContraplanoEc) 18. јун 2026.

Ova grupa je jedna od nekoliko bandi čije su kriminalne aktivnosti pretvorile Ekvador iz relativno bezbedne zemlje u jedno od žarišta kriminala sa jednom od najviših stopa ubistava na zapadnoj hemisferi poslednjih godina.

Ekvador se nalazi između Kolumbije i Perua, dva najveća svetska proizvođača koke, sirovine za kokain, i postao je ključni koridor za šverc droge ka Sjedinjenim Državama, Evropi i šire.

Iako je Gvajakil, najveći grad Ekvadora, posebno pogođen nasiljem povezanim sa drogom i bandama, napad usred dana ispred dolaznog terminala šokirao je lokalno stanovništvo.

List "El Universo" opisao je kako su se putnici u panici razbežali kada su se začuli pucnji.

#Viral

Comienzan a salir videos de Carlos Alberto Suástegui Villanueva alias "Cachetón" quien fue victimado por 2 menores de edad en la tarde de ayer en el Aeropuerto de Guayaquil pic.twitter.com/gFbDqWsoL2 — NotiVirales (@NotiViralesEc) 19. јун 2026.

Policija je saopštila da je jedan slučajni prolaznik ranjen u napadu, a video-snimci prikazuju muškarca sa koferom kako pada na zemlju tokom pucnjave.

Sigurnosne kamere takođe prikazuju prvog napadača kako beži, dok drugi ispaljuje još jedan hitac na Suastegija.

Dolazni terminal bio je zatvoren više od dva sata dok su forenzičari i policija obavljali uviđaj na licu mesta.

Predsednik Noboa pokušava da suzbije nasilje bandi uvođenjem vanrednih stanja, koja daju bezbednosnim snagama dodatna ovlašćenja, uključujući mogućnost pretresa kuća bez naloga ako postoje opravdane sumnje na nezakonite aktivnosti.

Uprkos ovim merama, stopa ubistava dostigla je rekordni nivo u 2025. godini.

Autor: Iva Besarabić