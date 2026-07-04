'TOPLOTNA KUPOLA' POREMETILA PROSLAVU 250 GODINA AMERIKE: Otkazano desetine parada, koncerata i vatrometa, upozorenje dobilo 185 MILIONA LJUDI

Opasni toplotni talas danas je poremetio manifestacije proslave američkog nacionalnog praznika, Četvrtog jula, širom centralnog i istočnog dela SAD, primoravajući zvaničnike u glavnom gradu i drugde da otkažu ili odlože desetine parada, koncerata i vatrometa.

Među događajima koje je poremetila vrućina bio je i Veliki američki državni sajam u Nacionalnom tržnom centru u Vašingtonu, koji je centralni deo napora predsednika Donalda Trampa da obeleži 250. rođendan nacije, preneo je Rojters. Sajam je privremeno zatvoren u petak popodne jer su temperature dostigle 38 stepeni Celzijusa. Organizatori su rekli da očekuju da će se ponovo otvoriti u 17 časova, uz uvođenje novina poput šatora za hlađenje.

Rekordne temperature su se proširile na istok SAD sa Srednjeg zapada ranije ove nedelje zbog pojave sistema visokog pritiska poznatog kao “toplotna kupola“, koji zadržava masu vrućeg vazduha iznad regiona i može da izazove porast vlažnosti.

Nacionalna meteorološka služba saopštila je da je danas preko 185 miliona ljudi, više od polovine stanovništva SAD, bilo pod upozorenjem na visoke temperature.

Kako se navodi, temperature bi mogle dostići 46 stepeni Celzijusa u nekim delovima zemlje. Meteorolozi i vladini zvaničnici upozorili su da bi toplotni talas mogao da bude smrtonosan i pozvali su Amerikance koji slave vikend Četvrtog jula napolju da ostanu hidrirani, traže hlad i da paze na simptome toplotnog udara na skupovima i javnim događajima. Otkazivanje događaja prijavljeno je širom istočne obale za vikend 4. jula, kada se Amerikanci obično okupljaju na roštiljima, paradama i vatrometima kako bi proslavili Deklaraciju o nezavisnosti nacije od Britanije iz 1776. godine.

Inače, predsednik SAD Donald Tramp se ukrcao u avion "Er Fors Van" neposredno posle 18 časova po istočnom vremenu i kreće ka Južnoj Dakoti na svoj govor.

Autor: Iva Besarabić