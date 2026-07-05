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MASOVNA PUCNJAVA NA FLORIDI: Ima mrtvih, policija izdala upozorenje za građane

Izvor: Pink.rs/Mirror, Foto: Tanjug AP ||

Najmanje jedna osoba je ubijena, a šest drugih je povređeno nakon masovne pucnjave u centru Penzakole.

Policija u ovom obalskom gradu na Floridi apeluje na građane da izbegavaju to područje nakon što je u pucnjavi povređeno nekoliko ljudi.

Policijska uprava Penzakole saopštila je da je najmanje šest osoba pogođeno vatrenim oružjem. Nadležni organi su situaciju opisali kao aktivnu i upozorili stanovnike da ne idu u centar grada dok se uslovi ne stabilizuju.

Jedan zvaničnik je potvrdio: "Imamo najmanje jedan smrtni slučaj".

Autor: Iva Besarabić

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