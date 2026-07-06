Masovni vazdušni udar na Kijev: Balističke rakete probile odbranu uoči samita NATO-a u Ankari

U masovnom vazdušnom udaru koji su ruske snage izvele tokom protekle noći, primarna meta bila je ukrajinska kritična infrastruktura, a napad je realizovan koordinisanim lansiranjem čak 419 vazdušnih sredstava.

Prema zvaničnim vojnim izveštajima, agresor je upotrebio šest hipersoničnih raketa Cirkon, 23 balistička projektila sistema Iskander-M i S-400, šest krstarećih raketa Kalibar, 33 krstareće rakete H-101 i 451 bespilotnu letelicu tipa Šahid. Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane uspele su da obore svih šest raketa Kalibar, 31 projektil H-101, kao i 326 neprijateljskih dronova kamikaza, ali su balistički i hipersonični kapaciteti u potpunosti probili odbrambene linije zbog kritičnog nedostatka specifičnih presretača na terenu.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da su posledice ovog udara tragične i da je samo u Kijevu potvrđena smrt jedanaest osoba, dok je oko šezdeset građana teže ili lakše povređeno. Na teritoriji glavnog grada šteta je zabeležena na više od deset lokacija, uključujući stambene zgrade, a spasilačke službe su iz ruševina i ugroženih objekata uspele da evakuišu 64 osobe, među kojima je bilo i dvoje dece. Pored samog Kijeva, u Kijevskoj oblasti su poginule tri osobe, dok je šesnaest povređeno, a u mestu Višneve buknuo je veliki požar na mestu raketnog udara, zbog čega je pokrenuta hitna evakuacija civilnog stanovništva iz celog stambenog kvarta, uz angažovanje preko 400 vatrogasaca i policajaca na saniranju posledica.

Ukrajinski lider je direktno povezao nemogućnost presretanja ruskih balističkih raketa sa nedovoljnim zalihama raketa za sisteme Patriot i apelovao na partnere, pre svega na Sjedinjene Američke Države i evropske države, da predstojeći samit NATO-a u Ankari iskoriste za donošenje čvrstih vojnih odluka. Zelenski je naglasio da zadržavanje raketa Patriot u savezničkim skladištima direktno ohrabruje Rusiju da nastavi sa udarima na stambene višespratnice. Sa druge strane, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen najoštrije je osudila slepe vazdušne napade na civile i potvrdila da će ova bezbednosna kriza biti hitno raspravljena na samitu u Turskoj. Fon der Lajen je istakla da je Evropska unija prošle nedelje već uplatila prve četiri milijarde evra u okviru šireg zajma od 90 milijardi evra namenjenog jačanju ukrajinske odbrane naprednom tehnologijom dronova, dok se istovremeno privode kraju radovi na usvajanju dvadeset prvog paketa sankcija protiv Moskve kako bi se pojačao ekonomski pritisak i zaustavilo dalje krvoproliće.