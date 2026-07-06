Američki obaveštajni podaci pomažu Ukrajini u planiranju ruta za dronove

Američke obaveštajne agencije aktivno pomažu Ukrajini u planiranju ruta za udare bespilotnih letelica dugog dometa unutar ruske teritorije, omogućavajući ukrajinskim letelicama da zaobiđu ruske mreže protivvazdušne odbrane.

Prema izveštaju Fajnenšel tajmsa, ova izviđačka i tehnička podrška u realnom vremenu postala je ključni element ukrajinske asimetrične kampanje dubokih udara na ruske vojne i infrastrukturne ciljeve. Integracija zapadnih obaveštajnih podataka u operativno planiranje Ukrajine ukazuje na visok nivo koordinacije u tekućem sukobu. Identifikovanjem praznina, slepih mrlja i operativnih ciklusa radara u ruskoj mreži protivvazdušne odbrane, američki savetnici omogućavaju ukrajinskim snagama da maksimalno povećaju učinak svojih dugometnih dronova domaće proizvodnje.

Ovaj razvoj događaja naglašava promenu u dinamici zapadne pomoći, koja se sada kreće izvan same isporuke materijala ka direktnoj taktičkoj i navigacionoj podršci za prekogranične operacije. Na diplomatskom planu, izgledi za pregovaračko rešenje ostaju slabi, dok neformalni kanali iza kulisa otkrivaju duboke strukturne podele između zaraćenih strana. Ukrajinski zvaničnici uključeni u preliminarne razgovore navode da ruski pregovarači trenutno zahtevaju da Sjedinjene Američke Države iskoriste svoju poziciju kako bi primorale Kijev na značajne teritorijalne i političke ustupke.

Ovo insistiranje na američkoj prisili kao preduslovu za formalni dijalog praktično je neutralisalo trenutni diplomatski zamah. Vremenski okvir za eventualno obnavljanje mirovnih pregovora pod posredovanjem SAD značajno je pomeren zbog ovih čvrstih stavova. Ukrajinski pregovarači ukazuju na to da je obnavljanje formalnih razgovora malo verovatno pre kraja ovog leta. Sa druge strane, izvori iz neformalnih ruskih diplomatskih kanala iznose još udaljeniju prognozu, navodeći da Moskva verovatno neće ući u ozbiljne mirovne pregovore pre februara sledeće godine.

Ovakav raskorak garantuje da će sukob zadržati visok intenzitet tokom jesenjih i zimskih meseci, dok obe strane nastoje da promene odnos snaga na bojištu pre povratka za pregovarački sto.