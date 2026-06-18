Crno nebo nad Moskvom: Sedam udara dronova razorilo rafinariju nafte u Kapotnji, probijen štit Kremlja

U jednoj od vizuelno najupečatljivijih i logistički najrazornijih operacija unutar ruske teritorije od početka rata, ukrajinske snage su pokrenule masovni napad dronovima dugog dometa, uspešno probivši teško utvrđenu unutrašnju odbranu Moskve kako bi zadale udarac ključnoj rafinariji nafte u Kapotnji.

Razmere ovog višestrukog napada prekrile su delove ruske prestonice gustim, toksičnim dimom, donoseći realnost fronta direktno na prag Vladimira Putina.Dok se uobičajene operacije dronova dugog dometa duboko unutar Rusije oslanjaju na jedan do tri drona koji pogode metu da bi se smatrale uspešnim, jutrošnji napad postigao je nivo prodora bez presedana. Lokalni izveštaji i ukrajinski zvaničnici potvrđuju čak sedam odvojenih udara dronova direktno na kompleks u Kapotnji.

Požar koji je usledio potpuno je izmenio izgled neba nad gradom, pošto je razorno oštećenje primarnih rafinarijskih jedinica izazvalo ogromne požare i dovelo do hitnog angažovanja specijalizovanih jedinica za gašenje šumskih požara zajedno sa gradskim vatrogasnim ekipama. Istovremeno, nebo iznad jugoistočne Moskve postalo je potpuno crno od gustog dima zapaljene nafte, a vetrovi koji nose tešku čađ prema centru grada izazvali su upozorenja da bi „naftna kiša“ mogla bukvalno pasti i na sam Kremlj. S obzirom na to da je ovo postrojenje vitalna komponenta energetske infrastrukture Moskve, odgovorna za snabdevanje otprilike polovine prestonice dizelom i avio-gorivom, njegov privremeni ili trajni gubitak zadaje razoran udarac kako lokalnoj ekonomiji, tako i vojnoj logističkoj mreži.Ova operacija je učinila više od samog onesposobljavanja vitalnog energetskog čvorišta; ona je sistematski mapirala i razotkrila tajni unutrašnji prsten odbrambene mreže ruske prestonice. Dok su talasi ukrajinskih dronova manevrisali kroz vazdušni prostor, ruski PVO sistemi Pancir-S1 bili su primorani da neprekidno pucaju kako bi odbranili postrojenje, čime su dronovi uspešno otkrili brojne vatrene položaje Pancira raspoređene na podignutim tornjevima i krovovima širom grada.

Štaviše, haotičan odgovor lokalne protivvazdušne odbrane nenamerno je pogoršao krizu, jer su padajući ostaci i zalutale ruske rakete zemlja-vazduh promašile svoje mete i izazvale sekundarne požare na više mesta širom širih stambenih i industrijskih zona u okrugu Kapotnja.Državni mediji Kremlja godinama pokušavaju da izoluju obične Moskovljane od ekonomskih i fizičkih posledica rata, ali je jutros ta iluzija nestala. U Putinovom najžešće branjenom i politički najvažnijem gradu, njegova strateška ranjivost sada je potpuno ogoljena, a nikakva količina strogo kontrolisane državne propagande ne može sakriti ogromne stubove dima koji se uzdižu na samo 15 kilometara od zidina Kremlja.

Dok su panični stanovnici preplavili društvene mreže pokušavajući da shvate šta se dešava, ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha uputio je oštru i direktnu poruku javnosti ruske prestonice:

„Jedno od najpopularnijih pitanja koje Moskovljani jutros postavljaju jeste: 'Šta se dešava?' Mogu da odgovorim. Vaša zemlja je započela agresorski rat protiv naše. Godinama ubija naš narod. Sada kada znate šta se dešava, pitajte Putina kada planira da to okonča.“

Uz poremećaje na glavnim aerodromima, zatvorene autoputeve i vazduh zagušen mirisom zapaljenog goriva, strateška cena Putinovog rata stigla je direktno u samo srce Rusije.

Autor: Iva Besarabić