DRAMATIČNI SNIMCI IZ MOSKVE: Gori rafinerija, snimljen trenutak udara (VIDEO)

Masovni napad dronovima probudio je u četvrtak Moskvu. Eksplozije su odjekivale širom ruske prestonice, a prema rečima gradonačelnika Moskve Sergeja Sobjanina, desetine dronova ciljali su rusku metropolu, piše Kyiv Independent.

Snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da je u napadu, po drugi put u tri dana, pogođena moskovska rafinerija nafte, koja je nakon ovih udara u plamenu.

Sobjanin je naveo da su ruske jedinice protivvazdušne odbrane uspele da unište 52 drona na putu ka Moskvi.

Tons of videos from Moscow showing the strikes against the refinery, but not in one video you can hear the air alarm.



In the capital of „Panem“ you don’t want to embarrass the Kremlin midget and his oligarchic entourage. However, the miles-high smoke clouds cannot be hidden. pic.twitter.com/BxxhuImqXH — (((Tendar))) (@Tendar) 18. јун 2026.

"Nekoliko dronova uspelo je da stigne do rafinerije nafte", rekao je i dodao da postoji "manja šteta" na zgradi u trgovačkom centru Sadovod u jugoistočnom delu grada. U ovom trenutku nema izveštaja o žrtvama.

Tokom napada uvedena su i privremena ograničenja letova na moskovskim aerodromima Vnukovo, Šeremetjevo i Žukovski.

Fotografije i videozapisi koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama prikazuju požare i eksplozije na više lokacija širom grada, uključujući rafineriju u četvrti Kapotnja. Telegram kanal Exilenova-Plus objavio je snimke lokalnih stanovnika koje prikazuju požare u rafineriji nafte, zapaljenu višespratnicu i gusti dim koji se uzdiže nad glavnim gradom.

Dozens of drones punched through Russian air defenses overnight, reaching the Moscow Oil Refinery just 14 km from the Kremlin.



The facility supplies around 40% of the Moscow region’s petrol and 50% of its diesel fuel. pic.twitter.com/NOIhMreLZj — KyivPost (@KyivPost) 18. јун 2026.

Snimci ukazuju na to da su je rafinerija pretrpela udare na više mesta, piše Kyiv Independent, dodajući da nisu mogli nezavisno da potvrde ove izveštaje.

Rusija je lansirala nekoliko raketa na ciljeve u Ukrajini, uključujući glavni grad Kijev, rekli su ukrajinski zvaničnici rano jutros.

"Neprijatelj napada glavni grad balističkim raketama", rekao je zvaničnik vojne uprave Kijeva Timur Tkačenko na Telegramu.

Nekoliko eksplozija čulo se u centru Kijeva, izvestio je dopisnik dpa.

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su najmanje dve rakete išle prema Kijevu, dok je jedna bila usmerena na središnju Poltavsku regiju. Ukrajina se bori protiv ruske invazije više od četiri godine.

Autor: Iva Besarabić