Centar za strateške komunikacije iz Ukrajine otkrio je koordinisanu kampanju ruskih mreža za širenje dezinformacija, čiji je glavni fokus proteklih dana bio navodni „pad Konstantinovke“ i medijski narativ o „početku kraja Oružanih snaga Ukrajine“.

Prema zvaničnim podacima ovog centra, u kratkom roku zabeleženo je više od 2.100 propagandnih materijala na ovu temu, dok je u okviru šire operacije stranog manipulisanja informacijama i mešanja (FIMI) ukupno 191 izvor objavio skoro 17 hiljada poruka usmerenih protiv Ukrajine. Okosnicu ove informativne operacije čine zvanična saopštenja Ministarstva odbrane Ruske Federacije o navodnom „oslobađanju“ Konstantinovke, kao i izjave Vladimira Putina da ovaj uspeh otvara direktan put ka strateškim gradovima Kramatorsku i Slavjansku. Kako bi se pojačao psihološki efekat, proruske platforme plasirale su neproverene podatke o navodnim gubicima Oružanih snaga Ukrajine od 13.500 vojnika, uz istovremeno fabrikovanje priče o izmišljenoj „humanitarnoj pauzi“ koju je Kijev navodno odbio.

Na kanalima pod kontrolom Kremlja dominiraju dramatične fraze poput „KRAJ IGRE“ i „poslednja bitka za Donbas“, koje su ciljano dizajnirane da stvore privid neizbežnog i brzog vojnog poraza Ukrajine. U cilju promovisanja ovog narativa, Kremlj primenjuje tipične FIMI metodologije koje uključuju predstavljanje sopstvenih spekulacija kao dokazanih činjenica, falsifikovanje statističkih podataka, potpuno prećutkivanje zvanične pozicije Ukrajine i ekstremno emotivno bojenje medijskih poruka.

Analitičari ističu da je primarna svrha ove masovne operacije trostruka: duboka demoralizacija ukrajinskog društva, uveravanje zapadne javnosti i donosilaca odluka da je dalja vojna i finansijska podrška Ukrajini besmislena, kao i vršenje maksimalnog informacionog pritiska na Kijev uoči ključnih međunarodnih diplomatskih kontakata.