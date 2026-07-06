Sajber dijalog u Vašingtonu: SAD i Japan jačaju savez kroz veštačku inteligenciju i post-kvantnu kriptografiju

Sjedinjene Američke Države i Japan održali su jedanaesti po redu američko-japanski sajber dijalog u Vašingtonu, koji je trajao od tridesetog juna do prvog jula dvehiljade dvadeset šeste godine.

Događajem su sa američke strane zajednički predsedavali Biro za rastuće pretnje i Biro za pitanja istočne Azije i Pacifika pri Stejt departmentu, dok su u ime Japana predsedavali Ministarstvo spoljnih poslova i Nacionalna kancelarija za sajber bezbednost. Američku delegaciju činili su predstavnici Saveta za nacionalnu bezbednost Bele kuće, Kancelarije nacionalnog direktora za sajber prostor, Kancelarije direktora nacionalne obaveštajne službe, Ministarstva rata, Ministarstva pravde, Federalnog istražnog biroa, Ministarstva za unutrašnju bezbednost, Agencije za sajber bezbednost i infrastrukturnu bezbednost, Nacionalnog instituta za standarde i tehnologiju i Federalne komisije za komunikacije. Vladu Japana predstavljali su zvaničnici Ministarstva unutrašnjih poslova i komunikacija, Ministarstva ekonomije, trgovine i industrije, Ministarstva odbrane, Nacionalne policijske agencije i Obaveštajne agencije za javnu bezbednost.

Dve države su potvrdile zajedničku posvećenost direktnom rešavanju pretnji u sajber prostoru i produbile bilateralnu bezbednosnu saradnju u cilju jačanja američko-japanskog saveza. Predstavnici Sjedinjenih Američkih Država i Japana dogovorili su korišćenje novih tehnologija, poput veštačke inteligencije, i unapređenje bezbedne i suverene klaud infrastrukture zasnovane na pouzdanoj tehnologiji kako bi se produbila razmena informacija i interoperabilnost. Partneri su se obavezali na razmenu informacija o sajber pretnjama i procena o sofisticiranim državnim i nedržavnim sajber akterima. Ovo pre svega uključuje analizu pretnji usmerenih na kritičnu infrastrukturu, kao i prepoznavanje rastuće uloge veštačke inteligencije u suzbijanju zlonamernih sajber aktivnosti.

Zvaničnici su se dogovorili da će uskladiti međunarodne sajber politike i razmeniti svoje nacionalne sajber strategije. Posebna pažnja biće posvećena borbi protiv sajber kriminala i centara za prevare u indo-pacifičkom regionu, što će se ostvarivati kroz direktne akcije organa za sprovođenje zakona, međunarodnu diplomatiju i koordinisani angažman sa privatnim sektorom. Delegacije su se složile da će koordinisati tehničku pomoć za sajber otpornost i odbranu u trećim zemljama širom indo-pacifičkog regiona, te sarađivati na ubrzanju usvajanja post-kvantne kriptografije na domaćem nivou.

Obe strane su se snažno obavezale na nastavak bliske koordinacije u oblasti sajber politike, operacija, tehničke pomoći i saradnje sa privatnim sektorom. U cilju daljeg praćenja i implementacije dogovora, najavljeno je održavanje naknadnih konsultacija koje će unaprediti prioritete identifikovane tokom ovog jedanaestog dijaloga.