SAD potvrdile punu odbrambenu podršku Japanu, pokrenut dijalog o regionalnoj bezbednosti

Vlade Sjedinjenih Američkih Država i Japana objavile su zajedničko saopštenje povodom Dijaloga o proširenom odvraćanju (EDD), koji je održan od 8. do 9. juna 2026. godine u Ministarstvu spoljnih poslova u Tokiju.

Ovaj rutinski sastanak okupio je delegacije koje su uključivale učesnike iz japanskog Združenog štaba, Združenog štaba SAD, Strateške komande SAD, Indopacifičke komande SAD i Američkih snaga u Japanu.

Američku stranu su kopredsedavali Državni sekretarijat i Ministarstvo rata, dok su japansku stranu vodili Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane.

Tokom zvaničnih razgovora, Sjedinjene Države su potvrdile svoju privrženost odbrani Japana kroz primenu kompletnog spektra svojih odbrambenih kapaciteta.„Sjedinjene Države su ponovo potvrdile svoju posvećenost odbrani Japana, koristeći puni spektar američkih odbrambenih sposobnosti, uključujući nuklearne“, navodi se u tekstu saopštenja.Sa druge strane, japanska delegacija je ponovila svoju podršku operacijama američke vojske koje služe očuvanju mira, ističući da ta podrška direktno doprinosi „odvraćanju putem uskraćivanja“ (deterrence by denial).U svetlu narastajućih nuklearnih pretnji u regionu, dve strane su analizirale trenutne odbrambene politike i radile na usklađivanju svojih vojnih potencijala.„Delegacije su razgovarale o naporima SAD da modernizuju i prilagode američke nuklearne snage, kao i o odbrambenoj politici i kapacitetima Japana, usled sve većih regionalnih nuklearnih pretnji. Japanska strana je predstavila najnovije informacije o tekućem formulisanju svoje Strategije nacionalne bezbednosti, Nacionalne odbrambene strategije i Programa izgradnje odbrane.“ Zajedničko saopštenje odražava čvrst i jedinstven stav Vašingtona i Tokija prema nuklearnim aktivnostima i političkim narativima drugih regionalnih sila, sa posebnim osvrtom na Peking, Moskvu i Pjongjang.

U cilju sprečavanja dalje trke u naoružanju, japanska strana je apelovala na Vašington da pokrene razgovore na širem međunarodnom nivou.„Japan je snažno ohrabrio SAD da teže multilateralnim razgovorima o strateškoj stabilnosti kako bi se pomoglo u sprečavanju trke u nuklearnom naoružanju, rešila zabrinutost u vezi sa nuklearnim testiranjem, smanjili nuklearni rizici i ojačala transparentnost, uključujući i kroz dijaloge o kontroli naoružanja sa Kinom i Rusijom.

“Pored teorijskih i strateških razgovora o unapređenju koordinacije, interoperabilnosti i zajedničkog slanja poruka, delegacije su sprovele i praktični deo programa. Naime, američki i japanski zvaničnici izveli su „rutinsku štabnu simulacionu vežbu“ (tabletop exercise).Nakon završetka zvaničnog dela dijaloga, delegacije su posetile bazu Pomorskih odbrambenih snaga Japana u Jokosuki, gde su zajedno izvršile obilazak japanskog ratnog broda JS Kirishima.