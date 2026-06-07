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Uhvaćeni u laži! Crnogorski mediji i službe ponovo u funkciji hibridnog ratovanja protiv Srbije (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Crnogorski mediji su objavili lažno saopštenje sa konferencije za štampu Alekse Bečića, potpredsednika Vlade za bezbednost i odbranu, Danila Šaranovića, ministra unutrašnjih poslova i Lazara Šćepanovića, direktora Uprave policije, koji su govorili o bezbednosnim izazovima nedavno održanog Samita Evropska unija - Zapadni Balkan, koji je 5. juna održan u Tivtu.

U navedenom saopštenju, lažno je preneta vest da je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naveo da je Uprava policije od BIA zatražila podatke o Radoju Zviceru da se krije na teritoriji Crne Gore, ali da nisu dobili odgovor od pomenute srpske bezbednosne agencije.

Shvativši da se iz same izjave koja je prikazana u vidu snimka neposredno vidi da je reč o notornoj laži, naknadno su promenili, kako sam naslov, tako i tekst u saopštenju.

Međutim, time laž nije ništa manja, s obzirom na to da, kako saznajemo, apsolutno nikakvi upiti prema BIA nisu ni poslati.

Na ovaj način je dodatno dokazano da je čitav „slučaj“ od samog početka tendenciozno generisan od strane crnogorskih službi, sve vreme baziran na potpunim neistinama i predstavlja tragično svedočanstvo njihovog teškog neprofesionalizma.

Autor: A.A.

#Aleksa Bečić

#Crna Gora

#Mediji

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