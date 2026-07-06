U potezu koji predstavlja jasan znak slabosti ruskog bezbednosnog aparata, državni energetski gigant Gazprom zvanično formira sopstvene mobilne protivvazdušne jedinice.

Ovaj očajnički dogovor sa ruskim Ministarstvom odbrane dokazuje da najveće državne kompanije više ne mogu da se oslone na regularnu vojsku kada je reč o njihovoj zaštiti. Rat je sada stigao pravo do "zlatne koke" Kremlja, a korporativna Rusija je primorana da gradi sopstvene privatne armije samo kako bi održala svoja postrojenja u pogonu.

Ovaj nezapamćeni ugovor čvrsto povezuje energetski monopol sa vojskom u cilju regrutovanja i raspoređivanja jedinica za brzu protivvazdušnu reakciju. Ove mobilne vatrene grupe su specifično dizajnirane da patroliraju i da presreću i uništavaju dolazeće pretnje iz vazduha koje ciljaju kritičnu energetsku infrastrukturu.

Međutim, ovaj dogovor zapravo razotkriva masovnu i očiglednu ranjivost u arhitekturi ruske unutrašnje bezbednosti. Regularna ruska vojska je do te mere preopterećena i iscrpljena na ukrajinskim linijama fronta da više nije u stanju da garantuje bezbednost najvažnijih ekonomskih resursa zemlje od neumoljivih udara dronovima. Poslednjih meseci, napadi bespilotnim letelicama duboko unutar ruske teritorije redovno nanose štetu rafinerijama nafte, postrojenjima za preradu gasa i elektroenergetskoj mreži.

Naoružavanjem korporativnog entiteta i formiranjem specijalnih rezervnih jedinica od Gazpromovih zaposlenih, Moskva zapravo privatizuje svoju protivvazdušnu odbranu. Ovo priznanje ranjivosti nosi sa sobom ozbiljan strateški rizik: umesto da odvrati napade, stručnjaci upozoravaju da će ovakav potez najverovatnije samo ohrabriti i podstaći nove, još razornije udare na urušavajuće industrijsko srce Rusije.