Ukrajinski udari duboko u ruskoj teritoriji: Pogođene rafinerije, naftni terminali i vojne baze na Krimu

Dok Rusija nastavlja sa napadima na ukrajinske civile i njihove domove, Služba bezbednosti Ukrajine (SBU) izvela je seriju visoko preciznih i uspešnih udara na rusku naftnu, energetsku i vojnu infrastrukturu, kao i na strateške ciljeve na okupiranom Krimu.

U okviru ove opsežne operacije, ukrajinske bespilotne letelice direktno su pogodile rafineriju nafte u Jaroslavlju, kao i tamošnju linearnu stanicu za proizvodnju i otpremu. Prema izveštajima sa terena, u krugu rafinerije odjeknule su snažne eksplozije, nakon čega se nad postrojenjem nadvio gust dim.Razorne posledice pretrpeo je i naftni terminal u luci Visock u Lenjingradskoj oblasti.

U ovom napadu uspešno su onesposobljene dve rampe za utovar nafte, dok su tri velika rezervoara za skladištenje direktno pogođena, čime je zadat još jedan ozbiljan udarac ruskim izvoznim i energetskim kapacitetima. ored ciljeva unutar same Rusije, ukrajinske snage su demonstrirale sposobnost da neutrališu ključna ruska vojna uporišta na okupiranom Krimu. U udaru na vazduhoplovnu bazu Gvardejsko uspešno su pogođena tri avionska hangara.

Spisak pogođenih ciljeva na poluostrvu se tu ne završava. Ukrajinski dronovi ciljali su i protivvazdušni raketni sistem "Pancir-S2" u blizini Simferopolja, kao i mobilnu vatrenu grupu u Kerču. Dodatno, pogođeni su rezervoar za naftu i pumpna stanica na terminalu TES-Terminal-1, čime je direktno ugroženo snabdevanje ruskih trupa gorivom. "Slava!" – kratko i trijumfalno su poručile ukrajinske Snage bespilotnih sistema, potvrđujući uspeh ovih operacija koje za cilj imaju sistematsko iscrpljivanje ruske vojne mašinerije.