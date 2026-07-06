DRAMA U IRANU: 34.000 ljudi potražilo pomoć na sahrani Hamneija!

Više od 34.000 ljudi zatražilo je medicinsku pomoć tokom pogrebne ceremonije ubijenog iranskog vrhovnog vođe, ajatolaha Alija Hamneija, saopštio je šef iranske Organizacije za vanredne situacije Džafar Midfar.

Uprkos ogromnom broju intervencija, nadležni su potvrdili da, srećom, do sada nije zabeležen nijedan smrtni slučaj među učesnicima.

Razlozi za hitne intervencije

Kako navode medicinski stručnjaci, učesnici ceremonije se najčešće javljaju lekarima zbog:

- Toplotnog udara

- Pogoršanja hroničnih bolesti

- Lakših telesnih povreda nastalih usled velike gužve

Predsednik Iranskog univerziteta medicinskih nauka, Nader Tavakoli, istakao je da je broj osoba koje su morale biti prebačene u bolnice bio veoma mali, te da se većina intervencija uspešno obavila u privremenim medicinskim centrima postavljenim duž trase povorke.

Iranske vlasti su zbog ogromnog pritiska ljudi morale da menjaju trasu pogrebne povorke, a medicinske ekipe su hitno premeštene kako bi pružanje zdravstvenih usluga bilo nastavljeno bez prekida.

Komemoracije se nastavljaju sutra u gradu Komu, dok je za četvrtak planirana sahrana u svetilištu imama Reze u Mašhadu.

Autor: D.S.