AKTUELNO

Svet

OVO JE TAJNI BUNKER UBIJENOG IRANSKOG AJATOLAHA: Podzemni kompleks sa više ulaza bio u 'srcu Teherana'! Hamnei nije bio u njemu kada je RAZNET! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Agencije, Foto: Tanjug AP/Office of the Iranian Supreme Leader ||

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su ilustrativni prikaz podzemnog bunkera pokojnog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

IDF je ranije danas saopštio da je pogodio taj kompleks, koji je posle napada ostao "demontiran".

Podzemni kompleks nalazio se u "srcu Teherana" i imao je više ulaza, kao i unutrašnje prostorije u kojima su se mogli okupljati najviši zvaničnici iranskog režima, navodi IDF.

U ilustrativnom videu prikazani su ulazi raspoređeni na više lokacija širom grada.

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je za Fox News da se utvrđeni kompleks nalazio direktno ispod mesta na kojem su se prošle subote nalazili Hamnei i drugi čelnici režima.

On je dodao da je Hamnei godinama gradio bunker, ulažući milione dolara, ali ga nije koristio na dan kada je izveden napad.

Prema rečima tog zvaničnika, Hamneijeva odluka da ne ode u bunker delimično je bila posledica izraelsko-američkog plana obmane, koji je uključivao poruke, signale i javne izjave predsednika SAD Donalda Trumpa, a koje su sugerisale da se ništa neće dogoditi.

Autor: Iva Besarabić

#Amerika

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

#SAD

POVEZANE VESTI

Svet

Objavljeni snimci razaranja Teherana: 50 aviona uništilo podzemni bunker ubijenog Alija Hamneija

Svet

SUPRUGA IRANSKOG AJATOLAHA UMRLA DVA DANA NAKON NJEGA: Potvrdili iranski državni mediji

Svet

Ubijen glavni savetnik iranskog ajatolaha Hamneija: Podlegao povredama u bolnici

Svet

'DA NAM JE BIO NA NIŠANU, ELIMINISALI BISMO GA' Izraelski ministar otkrio ratni plan za ajatolaha: Ne treba nam dozvola za ove stvari!

Svet

'BOMBARDOVANJE ĆE SE NASTAVITI' Tramp: Hamnei, jedan od najozloglašenijih ljudi u istoriji je mrtav

Svet

HITNO UPOZORENJE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE: Sprema se likvidacija vrhovnog vođe Irana - ajatolaha Alija Hamneija!