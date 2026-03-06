OVO JE TAJNI BUNKER UBIJENOG IRANSKOG AJATOLAHA: Podzemni kompleks sa više ulaza bio u 'srcu Teherana'! Hamnei nije bio u njemu kada je RAZNET! (VIDEO)

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su ilustrativni prikaz podzemnog bunkera pokojnog iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija.

IDF je ranije danas saopštio da je pogodio taj kompleks, koji je posle napada ostao "demontiran".

Podzemni kompleks nalazio se u "srcu Teherana" i imao je više ulaza, kao i unutrašnje prostorije u kojima su se mogli okupljati najviši zvaničnici iranskog režima, navodi IDF.

U ilustrativnom videu prikazani su ulazi raspoređeni na više lokacija širom grada.

Visoki izraelski zvaničnik izjavio je za Fox News da se utvrđeni kompleks nalazio direktno ispod mesta na kojem su se prošle subote nalazili Hamnei i drugi čelnici režima.

Earlier today, 50 Israeli warplanes struck Ali Khamenei’s underground bunker in Tehran.



The underground military bunker, which was located beneath the regime's leadership compound in the center of Tehran, was intended to be used by the Supreme Leader of the Iranian regime as a… pic.twitter.com/XKJLEAJ6R4 — Mossad Commentary (@MOSSADil) 06. март 2026.

On je dodao da je Hamnei godinama gradio bunker, ulažući milione dolara, ali ga nije koristio na dan kada je izveden napad.

Prema rečima tog zvaničnika, Hamneijeva odluka da ne ode u bunker delimično je bila posledica izraelsko-američkog plana obmane, koji je uključivao poruke, signale i javne izjave predsednika SAD Donalda Trumpa, a koje su sugerisale da se ništa neće dogoditi.

Autor: Iva Besarabić