Arakči: Na sahrani Hamneija prisutni predstavnici više od 70 zemalja

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je danas da su predstavnici iz više od 70 zemalja prisustvovali sahrani bivšeg iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, koji je ubijen prvog dana napada Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na Iran, 28. februara.

Arakči je u objavi na platformi X rekao da su među predstavnicima zemalja koji su prisustvovali sahrani bile i one koje je nazvao "vernom arapskom braćom".

"Iran je zadovoljan što je primio predstavnike iz preko 70 zemalja koji su odlučili da učestvuju u odavanju počasti našem vrhovnom vođi", kazao je Aragči.

On je naglasio da će komemoracija Hamneija ostati "neizbrisiva uspomena" u odnosima Irana i tih zemalja.

Autor: Marija Radić