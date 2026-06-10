Arakči: Iran zadržava pravo da odgovori na američku agresiju

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarao je u ponoć sa šefovima diplomatija Turske i Saudijske Arabije, Hakanom Fidanom i Fajsalom bin Farhanijem, i u telefonskim razgovorima poručio da Iran "zadržava pravo da odgovori na američku agresiju".

Kako danas prenosi agencija IRNA, Arakči je, osuđujući "američku vojnu agresiju i kršenje nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Irana", naglasio "inherentno pravo Teherana na legitimnu odbranu usled odmazde moćnih oružanih snaga te zemlje".

Ministri spoljnih poslova Turske i Saudijske Arabije, Hakan Fidan i Fajsal bin Farhan, razgovarali su sa Arakčijem o najnovijim regionalnim dešavanjima nakon američke agresije na područja na jugu Irana, u odvojenim telefonskim razgovorima u ponoć 10. juna, navodi IRNA.

U međuvremenu, iransko Ministarstvo spoljnih poslova je upozorilo da susedne zemlje u Persijskom zalivu imaju "pravnu i moralnu odgovornost" da spreče američke i izraelske vazdušne udare na Iran, dok Teheran i Vašington razmenjuju napade.

U saopštenju, iransko ministarstvo je ponovilo poziv na legalnu i moralnu odgovornost svih zemalja u regionu, pogotovo onih koje se nalaze duž južnih obala Persijskog zaliva, da spreče američku vojsku i Izrael da koriste njihovu teritoriju ili objekte za planiranje, organizovanje, izvršenje ili podržavanje neprijateljskih akcija protiv Irana.

Saopštenje je objavljeno nekoliko sati nakon što je američka vojska izvela napade na Iran posle obaranaja američkog helikoptera Apač, za šta je predsednik SAD Donald Tramp optužio Iran.

Centralna komanda SAD je opisala "samoodbrambene napade na Iran" kao "srazmerni odgovor na neopravdanu iransku agresiju", a kasnije je objavila da je izvela vazdušne udare koji su pogodili iransku vazdušnu odbranu, kopnene kontrolne stanice i lokacije za radarski nadzor u blizini Ormuskog moreuza.

Kao odgovor, iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) saopštio je da je napao američku Petu flotu u Bahreinu dronovima, upozoravajući na "još oštriji odgovor" ukoliko se nastavi "američka agresija", a kasnije je objavio da su izvedeni i napadi na američke baze u Kuvajtu i Jordanu.

Autor: Marija Radić