TRAMP: Očekujem susret sa Si Đinpingom krajem septembra u SAD

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da očekuje da će se krajem septembra sastati sa predsednikom Kine Si Đinpingom u Vašingtonu, u vreme održavanja zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Tramp je istakao da bi potencijalna poseta kineskog lidera bila jedan od razloga za izgradnju nove svečane dvorane u Beloj kući.

Na primer, predsednik Si dolazi ovde krajem septembra, mislim oko 24. septembra. Potrebna nam je velika balska dvorana u kojoj bismo mogli da okupimo hiljade ljudi da ga vide. Svi žele da ga vide - rekao je Tramp, prenosi Blumberg.

Moguća poseta Si Đinpinga Vašingtonu oko 24. septembra vremenski bi se poklopila sa godišnjim zasedanjem na visokom nivou Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Prema ranije objavljenom rasporedu, Tramp bi trebalo da se obrati Generalnoj skupštini UN 22. septembra, gde tradicionalno održava bilateralne sastanke sa svetskim liderima.

Si Đinping je od stupanja na dužnost predsednika Kine 2012. godine samo jednom prisustvovao zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Američki predsednik je i ranije najavljivao da očekuje posetu kineskog lidera u septembru, ali do sada nije pominjao konkretan datum.

Tramp i Si sastali su se u maju ove godine na samitu u Pekingu, tokom kojeg su dve zemlje nastojale da unaprede međusobne odnose nakon perioda pojačanih tenzija izazvanih ratom između Izraela i Irana. Uprkos nastojanjima Vašingtona i Pekinga da ojačaju saradnju dve najveće svetske ekonomije i postignutim pomacima u trgovinskim odnosima, između dve zemlje i dalje postoje brojna otvorena geopolitička pitanja.

Autor: D.S.