Zelenski pred sastanak sa Trampom: NATO mora hitno da pojača našu protivvazdušnu odbranu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozvao je danas NATO da poveća podršku ukrajinskoj protivvazdušnoj odbrani i zamolio da to bude jedan od zaključaka samita te vojne alijanse u Ankari.

"Sposobni smo da sve ostalo uradimo sami, ali kada je u pitanju protivvazdušna odbrana, potrebna nam je odlučnost naših partnera. Molimo vas da više odlučnosti i više odluka o protivvazdušnoj odbrani bude jedan od ključnih ishoda ovog samita NATO“, rekao je Zelenski u Ankari, gde bi sutra trebalo da razgovara i sa američkim predsednikom Donaldom Trampom o vojnoj pomoći.

Zelenski je rekao da će sa Trampom razgovarati o očajničkoj potrebi Ukrajine za sistemima protivvazdušne odbrane od ruskih balističkih raketa.

"Videli smo slabost Rusije - osetili smo to. Ali to nije dovoljno. Potreban je dodatni pritisak, više anti-balističkih sistema i više sankcija protiv Rusije", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom.

Zelenski je ponovio i želju Ukrajine da postane deo NATO. Prema njegovim rečima, ukrajinske snage, prekaljene u borbama protiv Rusije, ojačale bi odbranu NATO.

"Ukrajina u NATO je izvor izvanrednih odbrambenih sposobnosti“, rekao je Zelenski na forumu o odbrani na marginama samita NATO.

Zelenski je pozvao i evropske članice NATO da ubrzaju napore za stvaranje evropskog sistema odbrane od balističkih raketa.

"Evropi je što pre potreban pristupačan, masovno proizveden anti-balistički sistem. Zapravo, već danas“, rekao je Zelenski.

Autor: D.S.