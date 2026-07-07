DRAMA U ANKARI NA NATO SAMITU! Tramp je stigao i TOTALNO POBESNEO na Evropljane: Ne bih ni dolazio da nije njega, razočaran sam

NATO samit održava se danas i sutra u Ankari i očekuje se da će biti jedan od ključnih samita Severnoatlantske alijanse.

Američki predsednik Donald Tramp dolazi kako bi ubedio zemlje da izdvajaju veću količinu novca za odbranu, dok ukrajinski lider Volodimir Zelenski želi da apeluje na saveznike da ubede Rusiju da pristane na prekid vatre i mirovni sporazum sa Kijevom.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je "veoma razočaran" NATO-om, kao i da SAD nisu dobile dovoljnu podršku saveznika, objavio je NBC.

Govoreći na konferenciji za novinare sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, na samitu Alijanse u Ankari, Tramp je rekao da možda ne bi prisustvovao samitu da nije održan u Turskoj, zemlji čiji je lider, kako je naveo, "snažna ličnost".

- Da se nije održao u Turskoj, gde je moj prijatelj veoma jak lider, veoma jaka osoba, moguće je da ne bih prisustvovao - rekao je Tramp, odgovarajući na pitanje o mogućnosti povlačenja američkih trupa iz Evrope.

Američki predsednik je kritikovao NATO zbog toga što, prema njegovim rečima, nije pružio podršku SAD u operacijama protiv Irana.

- Nismo dobro tretirani jer smo nešto uradili u Iranu - rekao je Tramp, dodajući da SAD ulažu velike iznose u NATO radi zaštite evropskih zemalja, Kanade i drugih saveznika.

Protest u Ankari pred samit NATO

Turska policija privela je jutros neke učesnike protesta protiv NATO-a koji su se okupili u središtu Ankare uprkos strogim bezbednosnim merama i opštoj zabrani protesta tokom samita, izvestili su lokalni mediji.

Ankara'da solcu gençler NATO protestosu gerçekleştirmiş..

Bunca baskıya rağmen sokağa çıkmaları takdire şayan

Kendilerini tebrik ediyorum ✌🏼✌🏼

Gözaltına alınmışlar..

Umarım tutuklanmazlar! pic.twitter.com/zk3U1rs8d7 — Tarık Çelik (@Tubazme88734424) 07. јул 2026.

Manja grupa, u kojoj su bili i opozicioni poslanici, pokušala je da održi protest noseći transparente. "NATO, odlazi, ova zemlja pripada nama", uzvikivali su.

Zelenski: Sa Trampom ću razgovarati o jačanju protivvazdušne odbrane Ukrajine

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da planira da sa predsednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom razgovara o hitnoj potrebi Ukrajine za dodatnim sistemima protivvazdušne odbrane radi zaštite od ruskih balističkih napada.

Erdogan dočekao Trampa po dolasku u Ankaru

Turski predsednik Redžep Tajip Erdogan dočekao je danas predsednika SAD Donalda Trampa u Ankari, gde je počeo dvodnevni samit NATO-a. Erdogan je lično pozdravio Trampa po dolasku na aerodrom Esenboga, prenela je Anadolija.

Zvanična ceremonija dobrodošlice biće održana kasnije u predsedničkom kompleksu, nakon čega su planirani bilateralni razgovori dvojice lidera i sastanci delegacija posvećeni regionalnim i međunarodnim pitanjima.

- Zdravo, vojnici! - rekao je Tramp na turskom jeziku po dolasku u Ankaru.

Babiš: Nećemo dati novac za Ukrajinu

Češki premijer Andrej Babiš izjavio je uoči odlaska na samit NATO-a u Ankari da češka vlada planira da tek naredne godine poveća budžet Ministarstva odbrane za 36 milijardi kruna i tako prvi put ispuni obavezu prema Alijansi da za odbranu izdvaja dva odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), kao i da neće izdvojiti novac za Ukrajinu iz češkog budžeta.

- Mi, naravno, nećemo davati novac za Ukrajinu iz češkog budžeta, jer nam je taj novac, takođe, potreban za ispunjavanje obaveze od dva odsto (izdvajanja za odbranu). Logično je da će taj novac, kao i ranije, obezbediti velike zemlje - rekao je Babiš.

Rute: Priznajte da je Tramp bio u pravu, sviđa mi se taj čovek

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poručio je članicama Alijanse da je američki predsednik Donald Tramp bio u pravu što je vršio pritisak na zemlje članice da povećaju izdvajanja za odbranu, što ih je naveo da modernizuju svoje vojske i što je pokrenuo rat s Iranom.

- Američki predsednik je bio u pravu. Jednostavno mi se sviđa taj čovek. Mislim da je ono što radi za NATO odlična vest - rekao je Rute u intervjuu za briselski Politiko.

Tramp razmišlja o smanjenju broja vojnika u Evropi za trećinu kako bi poslao poruku NATO savezu

Dok je Donald Tramp besneo tokom sastanka u Beloj kući ovog proleća zbog toga što su druge članice NATO odbile da se pridruže njegovoj vojnoj operaciji u Iranu, pala mu je na pamet jedna misao.

Šta ako smanji američke snage u Evropi za trećinu, pitao je, prema rečima dve osobe upoznate sa razgovorom. Da li bi to poslalo pravu poruku "saveznicima"?

CNN navodi da bi Tramp upavo na ovom samitu mogao da "detonira bombu" i tako šokira evropske NATO saveznike.

Rute: Zemlje NATO će na samitu potpisati ugovore vredne desetine milijardi dolara

Zemlje članice NATO-a potpisaće odbrambene ugovore vredne desetine milijardi dolara na samitu u Ankari 7. i 8. jula, najavio je generalni sekretar NATO Mark Rute u intervjuu za Vašington post.

Očekuje se da ce predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštiti Turskoj da je ipak spreman da joj ponovo omoguci pristup američkim borbenim stelt avionima tipa F-35, uprkos zabrani koju je pre sedam godina lično uveo navodeći razlog nacionalne bezbednosti, preneli su danas američki mediji.

Mark Carney has touched down in Ankara for the NATO summit



He will meet with Turkish President Recep Tayyip Erdoğan and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy later today, ahead of a NATO leaders dinner #cdnpoli pic.twitter.com/d3DosbqQlm — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) 07. јул 2026.

Turska je 2019. godine, tokom Trampovog prvog mandata, isključena iz programa F-35 jer je od Rusije kupila napredne PVO sisteme S-400.

Lideri NATO se sastaju u Ankari

Lideri NATO sastaće se danas i sutra u Ankari na samitu na kojem bi trebalo da potvrde svoju podršku Ukrajini i obećaju dodatnu pomoć, ali se ne očekuje da će SAD dati finansijski doprinos tome, prenosi Rojters.

U nacrtu zajedničke deklaracije koja će biti razmatrana na samitu navodi se da se za ovu godinu "saveznici obavezuju da će Ukrajini obezbediti 70 milijardi evra vojne opreme, pomoći i obuke".

- Saveznici potvrđuju svoju suverenu obavezu da će 2027. godine održati barem ekvivalentne nivoe - piše u dokumentu.

Autor: S.M.