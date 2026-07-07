NATO investira 40 milijardi dolara u odbranu od bespilotnih letelica i petostruko povećava broj operatera

Na Forumu odbrambene industrije u okviru Samita NATO-a u Ankari, države članice Alijanse objavile su u utorak (7. jula 2026. godine) masovni paket investicija vredan više od 40 milijardi dolara, koji će u narednih pet godina biti usmeren u razvoj i nabavku sistema za borbu protiv dronova (counter-drone).

Pored finansijskih ulaganja, postavljen je i ambiciozan cilj da se do kraja 2027. godine obuči pet puta više operatera bespilotnih letelica nego što je to trenutno slučaj.Kako bi se maksimalno ubrzale i pojednostavile javne nabavke, doneta je odluka o uspostavljanju takozvanog „counter-drone marketplace” (tržišta za borbu protiv dronova). Ova platforma će služiti kao garant da su svi ponuđeni sistemi prošli rigorozna NATO testiranja, da su međusobno kompatibilni i odmah dostupni za kupovinu državama članicama.

Istovremeno, Agencija NATO-a za podršku i nabavku (NSPA) već je napravila prvi operativni korak dodelivši ugovor vredan više stotina miliona dolara za hitnu nabavku izviđačkih i nadzornih bespilotnih letelica za potrebe saveznika. U segmentu masovne obuke novih kadrova, Alijansa će se osloniti na postojeću multinacionalnu inicijativu Flight Training Europe (NFTE). Ovaj okvir, koji je prvobitno bio namenjen isključivo za obuku posada borbenih aviona i helikoptera, zvanično je proširen i na operatore dronova.

Tokom foruma u Ankari, ovoj inicijativi su se zvanično priključile tri nove države - Francuska, Švedska i Finska. Sa ovim proširenjem, NFTE sada broji ukupno 20 država članica. Sve potpisnice automatski dobijaju pun pristup razgranatoj mreži od 16 specijalizovanih vazduhoplovnih centara za obuku raspoređenih u osam različitih zemalja. espilotne letelice su iz korena promenile karakter savremenog ratovanja i postale prelomni faktor na modernom ratištu. Efikasna odbrana danas direktno zavisi od sposobnosti vojske da u sekundi detektuje, identifikuje i neutrališe pretnje iz vazduha. Nove mere iz Ankare označavaju svestranu transformaciju NATO doktrine kako bi se podigao nivo borbene spremnosti i otpornosti celokupnog transatlantskog saveza.