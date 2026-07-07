NATO pokreće novi projekat za kritične sirovine u oblasti odbrane: 12 zemalja udružuje snage

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute najavio je u utorak (7. jula 2026. godine) pokretanje novog multinacionalnog projekta visoke vidljivosti (High Visibility Project) koji je usmeren na kritične sirovine za potrebe odbrane.

Inicijativa okuplja 12 saveznika unutar NATO-a sa ciljem da se zajednički radi na jačanju otpornosti odbrambenih lanaca snabdevanja. Inicijativa je usmerena na ključne segmente upravljanja resursima koji su neophodni za savremenu vojnu industriju.

Projekat će se primarno fokusirati na: nabavku i skladištenje kritičnih sirovina i komponenti,transport i logistiku strateških materijala,upravljanje recikliranim proizvodima koji su od suštinske važnosti za odbrambenu proizvodnju.Govoreći na Forumu odbrambene industrije u okviru Samita NATO-a u Ankari, generalni sekretar je podvukao strateški značaj ove inicijative za dugoročnu vojnu spremnost.

„Da bi naša odbrana ostala spremna i jaka, potrebno je da naša industrijska baza i naši lanci snabdevanja budu otporni“, izjavio je Rute.

Pokretanje ovog projekta odražava jasnu odlučnost saveznika da smanje sopstvene ranjivosti u strateškim lancima snabdevanja. Kroz blisku kooperaciju, države članice nastoje da osiguraju bezbedniji, stabilniji i nezavisniji pristup kritičnim materijalima.

U projektu aktivno učestvuje 12 država članica Alijanse,Belgija, Danska, Finska, Grčka, Italija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Španija, Švedska i Turska i Kanada.Ovom inicijativom NATO teži da predupredi potencijalne geopolitičke blokade na globalnom tržištu sirovina i obezbedi kontinuitet vojne proizvodnje u kriznim okolnostima.

