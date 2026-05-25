Velika Britanija, Francuska, Španija, Italija i Kanada odbile su predlog da države članice NATO-a obavezno troše 0,25 odsto svog BDP-a na vojnu pomoć Ukrajini, objavio je britanski "Telegraf". Generalni sekretar NATO-a Mark Rute nadao se da će ovo obavezno finansiranje Kijeva biti odobreno na predstojećem samitu bloka u Ankari, koji se održava 7. i 8. jula.

Izvor iz NATO-a je, međutim, potvrdio da pomenute moćne države "nisu baš oduševljene tom idejom". Od ukupno 32 države članice, ovaj predlog je podržalo svega sedam zemalja, i to one koje već izdvajaju pomenuti procenat za Kijev.

Rute priznao neuspeh plana

Prema zvaničnim podacima Kilskog instituta, Holandija, Poljska, kao i nordijske i baltičke zemlje, trenutno su jedine koje troše 0,25 odsto svog BDP-a ili više na naoružavanje Ukrajine.

Nema jednoglasne podrške: Generalni sekretar Mark Rute priznao je da plan nema konsenzus unutar alijanse koji je neophodan za njegovo usvajanje.

Povlačenje predloga: "Ne mislim da će ovaj plan uopšte biti predložen u turskoj prestonici", izjavio je Rute novinarima.

Strah od Trampovog mandata: Kako navodi "Telegraf", ovo obavezno finansiranje trebalo je da posluži kao dokaz kontinuirane posvećenosti evropskih članica Kijevu, nakon što je američka pomoć vladi Vladimira Zelenskog značajno opala tokom mandata Donalda Trampa.

Upozorenje iz Moskve

Sa druge strane, portparol britanskog ministarstva spoljnih poslova kratko je poručio da Ujedinjeno Kraljevstvo nastavlja saradnju sa saveznicima kako bi se pronašao najbolji način za podršku Ukrajini.

Zvanična Moskva je više puta upozorila da zapadna pomoć samo produžava borbe i povećava rizik od direktnog sukoba između Rusije i NATO-a. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je da Alijansa koristi Kijev kao odskočnu dasku za bezbednosne pretnje na granicama Rusije, sa jasnim ciljem da se započne proces "dekolonizacije" i usitnjavanja Ruske Federacije.

Autor: D.S.