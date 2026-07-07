NATO pokreće transatlantski vojni motor: Predstavljene platforme 'Front Door' i 'Engine' za ubrzanje namenske industrije

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute predstavio je u utorak (7. jula 2026. godine) na Forumu odbrambene industrije u Ankari dve velike inicijative sa ciljem jačanja i značajnog ubrzanja transatlantske saradnje u oblasti namenske industrije.

Reč je o projektima NATO Front Door for Industry i NATO Engine, osmišljenim da premoste trenutne nedostatke u proizvodnim kapacitetima saveznika. Ove inicijative deo su šireg paketa mera predstavljenih na samitu, čija je svrha da se prošlogodišnje obaveze iz Haga o izdvajanju do 5% BDP-a za odbranu pretoče u konkretne vojne sposobnosti i brži industrijski autput. Nova platforma „Front Door” osmišljena je kao pojednostavljena, centralna tačka pristupa preko koje će privatne kompanije moći direktno da komuniciraju sa Alijansom.

Platforma objedinjuje prilike za umrežavanje, kooperaciju, testiranje novih sistema, učešće na tenderima i direktnu prodaju, a počiva na četiri ključna principa: povezivanja, inovacija, otvorenost,bezbednost. Druga inicijativa, „NATO Engine”, predstavlja operativni okvir za proširenje ukupnih proizvodnih kapaciteta Alijanse. Njen cilj je mapiranje i povezivanje slobodnih fabričkih pogona širom država članica, čime se omogućava prekogranična saradnja između evropskih, kanadskih i američkih kompanija. Mark Rute je posebno naglasio da je udruživanje kapaciteta postalo urgentno pitanje jer se zapadne ekonomije suočavaju sa limitima u samostalnoj proizvodnji složenih sistema.

„Danas lansiramo ove platforme jer nijedna nacija pojedinačno nema industrijski kapacitet potreban da zadovolji veliku i rastuću potražnju”, izjavio je Rute, apostrofirajući da se najveći pritisak i potražnja trenutno odnose na sisteme vazdušne odbrane (PVO) i udarne (raketne) kapacitete.

Uvođenjem ovih mehanizama, NATO nastoji da standardizuje proizvodne procese i omogući da se ugovori vredni desetine milijardi dolara realizuju u znatno kraćim rokovima nego što je to bio slučaj do sada.

