Kovčeg sa telom Alija Hamneija dopremljen u Nadžaf: Sutra završne ceremonije

Kovčeg sa telom ubijenog vrhovnog vođe Irana, ajatolaha Alija Hamneija, dopremljen je u utorak u irački sveti grad Nadžaf, gde su ga dočekali irački premijer Ali al Zaidi i visoki irački zvaničnici uoči pogrebnih ceremonija i javne povorke, prenela je iračka državna televizija.

Zvaničnom dočeku na Međunarodnom aerodromu u Nadžafu prisustvovali su irački politički lideri i šiitski verski velikodostojnici, javlja Rojters.

Kako je navedeno, kovčeg će biti prenet kroz grad u okviru javnih komemorativnih događaja, dok se sutra očekuje masovna pogrebna povorka kojoj bi trebalo da prisustvuje veliki broj građana.

U Nadžaf je doputovao i predsednik Irana Masud Pezeškijan kako bi prisustvovao pogrebnim ceremonijama zajedno sa iračkim političkim zvaničnicima i šiitskim verskim liderima.

Prema saopštenju Štaba za organizaciju sahrane vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, ceremonije oproštaja su nekoliko dana trajale u otvorenom prostoru džamije Imama Homeinija, a telo Alija Hamneija biće sahranjeno u četvrtak, 9. jula, u svetilištu Imama Reze u Mešhedu, nakon višednevnih ceremonija u Teheranu, Komu, Nadžafu i Karbali.

Kako se navodi, telo poginulog vođe u međuvremenu je preneto u sveti grad Kom 7. jula, nakon pogrebne povorke u Teheranu, a posebne ceremonije oproštaja i sahrane predviđene su za danas u iračkim gradovima Nadžafu i Karbali.

Na kraju će u svetom gradu Mešhedu 9. jula biti održane završne ceremonije u svetilištu Imama Reze, prenela je iranska državna novinska agencija IRNA, a Press TV navodi da je to bila želja ajatolaha ubijenog u američko-izraelskim napadima na Iran u februaru.

Autor: Marija Radić