Udarno obraćanje Trampa: Primirje je završeno

Novinari u Ankari pitali su američkog predsednika Donalda Trampa da prokomentariše sinoćne uzajamne napade SAD i Irana.

Na pitanjen da li јe američki sporazum o prekidu vatre sa Iranom završen, Tramp je odgovorio:

"To јe veoma zanimljivo pitanje. Za mene, mislim da јe gotovo. Ne želim više da se bavim njima. Što se mene tiče, gotovo јe. Razgovaraću sa našim pregovaračima, oni žele da pregovaraјu. Što se mene tiče, to јe samo gubljenje vremena baviti se njima", rekao je Tramp.

On je zatim opisao kako su tekli napadi.

"Američka voјska јe sinoć „napala veoma snažno", rekao јe on tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Ankari.

„Bolesni su. Nešto niјe u redu sa njima. Rekli smo 'Idi i obavi svoјe pogrebne stvari', a umesto toga, oni su јuče počeli da pucaјu na rakete i brodove. Tako da smo ih sinoć јako udarili", rekao je američki predednik

Tramp kaže da su udari bili "20 puta јači od iranskih napada".

Podsetimo, SAD i Iran su 17. јuna potpisali memorandum o razumevanju, koјim јe obustavljena voјna vatra između dve zemlje i obavezale se na 60-dnevni pregovarački period kako bi se postigao konačni, traјni mirovni sporazum.

Autor: Marija Radić