Posle pijanke u pabu otac 'izgubio kontrolu' i usmrtio sina starog 4 nedelje: Proglašen krivim na suđenju

Toni Bartlet (39) iz Aksminstera, u grofoviji Devon, proglašen je krivim za ubistvo svog četvoronedeljnog sina Atikusa, kojeg je nasmrt pretukao snažnim tresenjem.

Na suđenju pred Krunskim sudom u Bristolu rečeno je da je Toni Bartlet svom sinu Atikusu naneo teške povrede u trenutku "čistog nasilja", kada ga je snažno protresao u porodičnoj kući u gradu Čardu, preneo je The Mirror.

Sud je čuo da je Atikus tokom incidenta, koji se dogodio 16. jula 2022. godine, zadobio teške unutrašnje povrede mozga i kičmene moždine, od kojih je preminuo u bolnici sedam dana kasnije.

Beba je takođe imala tri preloma rebara, za koje je sudu rečeno da nisu mogli nastati tokom pokušaja reanimacije.

Nakon četvoronedeljnog suđenja pred Krunskim sudom u Bristolu, porota ga je proglasila krivim za ubistvo, a izricanje presude biće kasnije ovog meseca. Bartlet, koji radi kao poštar, negirao je optužbe i za ubistvo iz nehata i za ubistvo. Kada je pročitana presuda, uhvatio se za glavu, sagnuo i zaplakao.

Njegova bivša partnerka i Atikusova majka, Evelin Balentajn, prvobitno je bila uhapšena, ali je kasnije u postupku dobila status svedoka. Protiv nje nije podignuta nijedna krivična prijava, a svedočila je na Bartletovom suđenju.

Porotnici su čuli da su Bartlet i Balentajnove te večeri otišli u pab i komičarski klub, što je bio njihov prvi zajednički izlazak od Atikusovog rođenja. Majka Evelin Balentajn, Rejčel Donovan, i njen suprug Endru došli su u porodičnu kuću u Čardu, u grofoviji Somerset, kako bi pričuvali bebu.

Tokom večeri, Bartlet je popio osam i po pinti piva, nakon čega se, nešto pre 23 časa, zajedno sa Balentajnovom vratio kući.

Tužilac Čarls Rou, kraljevski savetnik (KC), rekao je poroti da su Bartletov "gubitak kontrole i frustracija" gotovo sigurno bili "podstaknuti" činjenicom da je popio osam i po pinta piva.

" Bartlet ne može da prizna sam sebi da je, dok je bio pijan, u trenutku čistog nasilja učinio nešto zbog čega će se kajati do kraja života", rekao je tužilac.

Evelin Balentajn se popela gore da skine šminku i ostavila Bartleta sa Atikusom na sofi dole. Sud je čuo kako je Atikusa bilo teško hraniti i da je to ponekad moglo trajati i sat vremena.

Te večeri, bio je "siv" i trebalo mu je vremena da popije mleko. Kada se Evelin Balentajn vratila dole nekoliko minuta kasnije, rekla je da je čula četvoronedeljnu bebu, koja je još uvek bila u Bartletovom krilu, kako "pravi dva velika gutljaja kao da pokušava da udahne, ali nije mogla".

Dad 'lost temper' after drinking 8 pints - now his four-week-old baby is deadhttps://t.co/Tv5hRTc5hK pic.twitter.com/aFiIZecWnS — The Mirror (@DailyMirror) 08. јул 2026.

Podigla je bebu, ali je rekla sudu da je njen sin "postao sav mlitav" i siv. Pokušala je da ga protrese jer "nije disao" i želela je da ga "probudi".

Počela je da vrišti, rečeno je poroti, i vratila je bebu Bartletu dok je pokušavala da dobije pomoć od komšija. Pozvala je 11 i rekla operateru da iz bebinog nosa izlazi penasta supstanca i mleko. Rekla je: "Moja beba ne diše, možete li, molim vas, doći".

Medicinski stručnjak je rekao da su Atikusove povrede u skladu sa onima koje se obično zadobijaju u "saobraćajnim nezgodama pri velikim brzinama ili padu sa višespratnice".

Dečji neurohirurg Amedeo Kalisto, koji je pregledao bebine povrede, dodao je da je četvoronedeljna beba zadobila "značajnu traumu glave“ gde su vene na vrhu glave bile "istegnute i polomljene".

Govoreći sa policijom kasnije te noći, Bartlet je rekao da je Atikus "izgledalo kao da ispušta neke mucajuće zvuke" i "odjednom je izgledao beživotno i odjednom je izgledao još beživotnije i ispuštao je ovaj čudan zvuk otežanog daha".

U policijskom intervjuu dva dana nakon incidenta, Bartlet je rekao da je dao Atikusu flašicu kada se njegov partner popeo gore, ali da on nije hteo da je pije. Dodao je da je "trljao i tapkao" Atikusa i ljuljao ga po kolenu, ali je mislio da ima gasove.

Rekao je da je nekoliko trenutaka kasnije ispustio malo gasa i ispustio zvuk gutanja "skoro kao da mu je poslednji dah". Kada su ga policajci pitali da li je on izazvao povrede, rekao je: "Ne mislim, ne. Nisam ga tresao".

Međutim, na kasnijem policijskom saslušanju u oktobru te godine, Bartlet je rekao:

"Možda sam bio pijan, nisam se pravilno ophodio prema njemu".

Porota je takođe čula da je majka deteta rekla medicinskoj sestri blizu vremena incidenta:

"Znam da se nešto dogodilo u ta dva minuta dok sam bila van sobe, ali ne znam šta".

Kada su bolničari stigli na lice mesta, rekli su da je bilo "haotično" i da je komšija vršio kardiopulmonalnu reanimaciju na detetu.

Atikus je kolima hitne pomoći odvezen u bolnicu Masgrouv Park, a zatim u Bristolsku kraljevsku bolnicu (BRI) u ranim jutarnjim satima sledećeg dana.

Bartlet je uhapšena sledećeg dana u bolnici gde je gospođa Balentajn rekla medicinskim sestrama da veruje da njen partner to nije mogao da uradi. "On nikada ne bi povredio svog sina", rekla je.

Nakon što je obema roditeljima rečeno da je Atikus "malo verovatno da će živeti samostalan život", četvoronedeljna beba je skinuta sa ventilatora 23. jula.

Izricanje presude ocu monsturmu zakazano je za 24. jul.

Autor: S.M.